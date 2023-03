Metti 5 foglie di alloro negli angoli di casa, se lo fai risolvi un diffusissimo problema

Solo 5 foglie di alloro da mettere in tutti gli angoli della casa: questo metodo degli esperti risolve un problema annoso: gli scarafaggi.

In casa si può riscontrare una o più problematiche annose, che mettono l’accento su come sia difficile combattere con delle convivenza non propriamente gradite. In altri termini, i rimedi naturali possono correre in aiuto al fine di poter eliminare la presenza degli scarafaggi che depongono le uova in varie zone della casa. Le foglie di alloro hanno moltissimi benefici, tra questi anche il potere di risolvere un gravissimo e diffusissimo problema. Il metodo degli esperti è facile da applicare: scopriamo insieme come.

Scarafaggi in casa: come arrivano e dove depongono le uova

Gli scarafaggi arrivano e si insediano in casa, prendendone in qualche modo possesso. Spesso e volentieri non si capisce da dove siano arrivati, che sia una crepa nel muro oppure direttamente dalla finestra.

Ovviamente, questi sono animali intelligenti che fanno di tutto per avere del cibo facile mentre si nascondono alla vista degli esseri umani o di altri animali (come gatti e cani).

Amano l’umidità e le tubature, le prese elettriche e gli scarichi che portano direttamente al bagno. Insomma, ogni crepa e ogni passaggio potrebbe essere una via di accesso per questi insetti.

L’obiettivo principale degli scarafaggi è quello di ottenere del cibo facile, come quello che trovano sulle superfici o dentro i pensili grazie alle confezioni aperte. Non solo, desiderano deporre le loro uova e lo fanno spesso in luoghi impensati. Di norma depongono le uova nelle foglie, ma anche in giardino oppure tra le crepe del muro dove nessun umano di norma arriva. Le femmine producono sino a 40 uova alla volta, conservate al suo interno sino alla schiusa.

5 foglie di alloro per sconfiggere gli scarafaggi

In qualsiasi posto si viva, non si può essere esenti dall’arrivo degli scarafaggi durante tutto l’anno. Prediligono un accesso facile e del cibo a portata di mano, con i piatti del giorno prima ancora da lavare o le confezioni di biscotti ancora aperte.

Sono veloci e lavorano di notte, quando nessuno può vederli. Per sconfiggerli e mettere la parola fine a questa convivenza forzata, le foglie di alloro possono fare un vero miracolo.

Bastano solo 5 foglie di questo rimedio naturale amato già dalle popolazioni antiche, per allontanare definitivamente questi scarafaggi. Se per l’essere umano il profumo dell’alloro è buonissimo, per gli insetti è sgradevole oltre che insopportabile.

Come fare? Le cinque foglie dovranno creare un infuso di alloro – come quello da bere – per poi essere versato in varie ciotoline.

Le ciotoline con dentro l’infuso verranno poi messe in vari angoli interni ed esterni della casa, così che possano creare un muro contro gli scarafaggi. L’odore che gli insetti sentiranno al loro arrivo sarà così sgradevole da farli scappare in un secondo.