Gli scarafaggi scompariranno da casa grazie a questo ingrediente che hai in frigo

Gli scarafaggi hanno invaso tutta la casa? Con questo ingrediente si potrà dire loro addio: ce l’hai nel frigo.

Gli scarafaggi arrivano nelle case e si nascondono, creando la loro famiglia all’interno dei vari buchi presenti alla ricerca di cibo facile da trovare. Non solo, amano l’umidità e il buio per questo in alcune case questi animali si sentono molto più protetti. Per contrastare il loro arrivo e per evitare una convivenza forzata, sarebbe meglio usare dei prodotti completamente naturali, senza alcun additivo chimico o sostanza conservante. A tal proposito c’è un ingrediente sempre presente in frigorifero che può essere usato come repellente.

Da cosa sono attratti gli scarafaggi?

Lo scarafaggio è un animale comune che si insinua nelle varie abitazioni e sono resistenti alle varie condizioni degli ambienti. Non sempre trovano un legame con la casa, ma nel momento in cui c’è modo di avere del cibo tutti i giorni e un posto dove nascondersi questo animale non andrà più via.

Il loro habitat naturale è umido, buio, caldo per questo spesso e volentieri si vedono transitare in bagno e in cucina:

Il bagno è fondamentale perché necessitano di una fonte di acqua per la sopravvivenza

La cucina regala ogni tipo di cibo in maniera facile, senza doverselo cercare

Le crepe dei muri offrono una zona stabile dove abitare, ma anche all’interno del pavimento oppure negli armadi dove spesso e volentieri si nascondono.

Per evitare la riproduzione dello scarafaggio è importante che tutte le fessure vengano chiuse, che non ci siano crepe sui muri o lungo il pavimento. Poi è buona norma lavare i piatti e non lasciarli all’interno del lavello, soprattutto durante la notte. È importante che tutte le confezioni di cibo vengano chiuse e che non ci siano residui o briciole in giro per casa o dentro gli scaffali.

Contrastare l’arrivo degli scarafaggi con questo ingrediente naturale

Se tutti questi accorgimenti non bastano, bisogna trovare un rimedio naturale che impedisca loro di entrare in casa e crearsi una famiglia. Un repellente naturale contro gli scarafaggi è un tipo di ortaggio presente sempre nel frigorifero, molto buono e ricco di proprietà: stiamo parlando del cetriolo.

Come fare?

Prendere un cetriolo e un bicchiere colmo di acqua

Tagliare il cetriolo in pezzetti piccoli oppure aiutarsi con un frullatore

Aggiungere i pezzetti al bicchiere di acqua e poi mescolare energicamente sino a quando non si ottiene un succo di cetriolo

Filtrare e versare all’interno del secchio per lavare a terra

Lavare il pavimento con questa sostanza al cetriolo.

Il succo di cetriolo è odiato dagli scarafaggi per l’odore acre e acido che emana. In poco tempo gli scarafaggi andranno via di casa o non entreranno.

Per rafforzare la potenza del cetriolo, alla sostanza si può aggiungere anche dell’aceto di vino bianco. Oltre a disinfettare le superfici, gli scarafaggi verranno abbracciati da questo odore insopportabile e scapperanno senza più voltarsi indietro.