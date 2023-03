Metti 3 foglie di alloro nel secchio del mocio: ecco cosa accade al pavimento

Solo tre foglie di alloro nel secchio usato per lavare per terra. Cosa accade al pavimento? Da provare immediatamente.

Lavare per terra è un compito stressante ed è proprio per questo che si deve fare al meglio. Gli esperti del pulito consigliano di usare dei rimedi naturali, che possano non solo pulire ma anche svolgere azioni differenti. Per esempio, l’aggiunta di tre foglie di alloro direttamente nel secchio del mocio può dar vita a qualcosa di inaspettato. Scopriamo insieme come si fa?

Quali sono i benefici delle foglie di alloro?

L’alloro si presenta come un arbusto sempre verde, con fusto eretto ed eleganti foglie che si sviluppano in lunghezza dal colore verde scuro brillante. I frutti hanno un colore scurissimo, a forma di bacca, di solito presenti nei mesi di ottobre e novembre.

Non tutti conoscono i fiori dell’alloro, di colore giallo con un profumo buonissimo e a forma di ombrellino. I benefici di questa pianta usata già dalle popolazioni antiche sono tantissimi.

Per i Greci questa pianta divinatoria aveva dei poteri magici, usata per contrastare le malattie contagiose e difendere le popolazioni. I Romani usavano l’alloro come simbolo di potenza e di trionfo alla fine di ogni battaglia vinta.

Le proprietà e i benefici sono innumerevoli, tra cui l’azione antinfiammatoria ottimale per lavorare sul mal di testa e sui dolori ai muscoli. È famoso anche per l’azione calmante usando il suo olio essenziale o bruciando direttamente le foglie.

L’alloro inoltre migliora la circolazione del sangue, contrasta i dolori allo stomaco e rafforza il sistema immunitario. Usato anche in caso di febbre e raffreddore, grazie all’azione che scioglie il muco e libera le vie respiratorie.

E per la casa? Gli esperti insegnano un trucco per pulire il pavimento con una doppia interessante azione.

Perché aggiungerle nel secchio per lavare per terra

Dopo aver scoperto alcuni dei tantissimi benefici dell’alloro, gli esperti del pulito indicano come fare per usare le foglie e pulire per terra. La prima cosa da fare è prendere tre foglie di alloro e sminuzzare, meglio se con l’aiuto di un frullatore.

Subito dopo si versano nel secchio vuoto del mocio e si aggiunge acqua calda. Lasciare agire per cinque minuti e poi versare altra acqua a temperatura ambiente. L’acqua aromatizzata all’alloro è pronta per essere usata sul pavimento.

Lavare le superfici in questo modo non solo profuma l’ambiente e igienizza, ma allontana insetti e scarafaggi che potrebbero essersi nascosti. Una azione diretta da usare almeno una volta al giorno in caso di convivenze poco gradite.

Per potenziare l’azione, si può aggiungere all’acqua anche dell’aceto di vino bianco oppure del bicarbonato di sodio con tre gocce di limone. Questi ingredienti insieme puliscono i pavimenti e allontanano ogni tipo di insetto.