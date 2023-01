Metti 1 sacchetto di plastica in lavatrice: cosa avviene al bucato 30 minuti dopo

Ecco perché dovreste sempre mettere 1 sacchetto di plastica all’interno della lavatrice. Il miracolo avviene 30 minuti dopo.

Un metodo davvero efficace e miracoloso per pulire la lavatrice è quello del sacchetto di plastica. Ecco di seguito che vi sveliamo come funziona.

Come pulire efficacemente la tua lavatrice

D’ora in poi, non laverai più il bucato senza adottare questo trucco che cambierà la tua vita quotidiana. Ma, a parte questo vantaggioso metodo di utilizzo, è essenziale mantenere regolarmente il tuo elettrodomestico.

Per sperare in un detersivo efficace e per non alterare le prestazioni della lavatrice, è importante pulire frequentemente i suoi componenti. E in particolare il filtro che spesso viene messo a dura prova!

Gli specialisti consigliano di pulirlo almeno una volta ogni 2-3 mesi. Come farlo a casa? Non è complicato: per cominciare, estrailo dal dispositivo e rimuovi manualmente eventuali detriti di sporco che raccoglie, in particolare fibre di indumenti, capelli o peli di animali domestici.

Quindi lavalo sotto l’acqua corrente. Se notate che contiene incrostazioni dovute al calcare, non esitate ad immergerlo in una soluzione di acqua e aceto alcolico in rapporto 1:1. Lascia agire il rimedio per 15 minuti, quindi strofinalo con una spazzola morbida e procedi al risciacquo.

Quando il filtro è pulito e lo rimetti nella macchina, lavala interamente. Per una pulizia ottimale, puoi contare sulle prestazioni pulenti, sbiancanti e deodoranti dell’aceto bianco. Ecco come fare: versa una tazza di aceto nella vaschetta del detersivo, quindi avvia un lavaggio a vuoto alla massima temperatura (90°C). Così la tua lavatrice è di nuovo pulita, splendente e igienizzata.

Perché mettere un sacchetto di plastica al suo interno

Ti capita spesso di notare che il tuo bucato è cosparso di pelucchi quando esce dal cestello? Forse è a causa delle fibre di un fazzoletto dimenticato nelle tasche? Ma forse hai anche un animale domestico a casa che perde molto pelo?

Qualunque sia il motivo, questi pelucchi sono fastidiosi sotto molti aspetti: si attaccano ai tuoi vestiti appena lavati, ma soprattutto finiscono per danneggiare nel tempo il filtro e il cestello dell’elettrodomestico.

State tranquilli, c’è un modo molto intelligente per superare questo problema. Grazie a questo metodo della nonna, nessuna fibra o pelo disturberà i tuoi vestiti, e allo stesso tempo proteggerà tutti i componenti interni della lavatrice.

Il piccolo trucco è molto semplice: prima di iniziare il ciclo di lavaggio, infila un sacchetto di plastica trasparente nel cestello proprio al centro dei vestiti. Va bene uno qualsiasi, anche quello che usi per fare la spesa.

Una volta inserito, impostare la lavatrice come di consueto ed eseguire il programma. Quando il ciclo di lavaggio è terminato e apri il cestello, noterai che non c’è più l’ombra di un capello o di pelucchi.

I tuoi vestiti usciranno perfettamente puliti e tutti i detriti rimarranno intrappolati nel sacchetto di plastica grazie all’elettricità statica. E non è tutto: questo geniale metodo allunga anche la vita del filtro, visto che tutto questo piccolo sporco non si attaccherà più ad esso, si fisserà sul sacchetto.