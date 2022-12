Metti 1 pallina di carta stagnola in frigo per una notte intera: a cosa serve

La carta stagnola è un oggetto che viene utilizzato tantissimo in cucina. Non ci crederete mai, ma vi basterà mettere una pallina di carta stagnola e la vostra giornata migliorerà notevolmente. Dovrete metterla in frigo e il risultato vi lascerà senza parole: scopriamo di più.

E’ fondamentale ormai avere la carta stagnola in cucina, rappresenta uno dei modi più conosciuti e utilizzati in tutto il mondo per conservare o trasportare il cibo in modo adeguato. Ma in realtà ci sono tantissimi altri usi di questi fantastici fogli di stagnola, come quello che vi stiamo per svelare noi: scopriamo di più.

Carta stagnola nel frigo: a cosa serve

Sicuramente, in questi ultimi tempi stanno andando molto di moda i rimedi fai da te. Ad esempio, hai mai pensato di mettere della carta stagnola nel frigo? Non ci crederete mai ma è un’idea veramente geniale. Non potrai più farne a meno.

Si tratta di un antico metodo giapponese, chiamato feng shui, conosciuta come principio geomantico. Ma a cosa serve mettere in pratica questa fantastica tecnica? Risolverà uno dei problemi più comuni che abbiamo in casa. Siete curiosi di vedere a cosa serve? Scopriamo di più.

Il principio del feng shui: tutti i dettagli