Aumento di pensione a dicembre, i fortunati che riceveranno più soldi dall’INPS

C’è questo interessante aumento di pensione a dicembre e sono questi i soggetti che potranno riceverli: che fortunati.

Il tema pensioni è ancora molto caldo e discusso, soprattutto in questo periodo che si sta cercando di trovare una quadra mentre la manovra 2023 è in via di sviluppo. Il Governo Meloni è a lavoro per i pensionati e non solo, ma soprattutto si cerca di trovare il punto focale che permette ai pensionati di vivere in maniera dignitosa. C’è un focus da prendere in considerazione che riguarda l’aumento delle pensioni per questo mese, che precede l’inizio del nuovo anno. Proviamo a fare chiarezza?

Pensione dicembre ricca: quali sono gli aumenti?

Nel mese di dicembre la pensione che arriverà a determinati soggetti sarà veramente molto ricca. C’è la tredicesima che si aggiunge al bonus 155 euro e poi ulteriori incrementi che renderanno l’assegno ancora più ricco.

Oltre alle gratifiche di fine mese solite, ci sono altre novità che possono finalmente far respirare i pensionati una volta per tutte. Sappiamo bene che i mesi dell’anno sono dodici, ma per moltissimi contribuenti varrà anche la tredicesima mensilità così da avere un doppio assegno. Ma quali sono tutte queste cifre ricchissime che si potranno ottenere nel mese di dicembre?

Aumenti pensione, a chi spettano?

Gli aumenti della pensione per il mese di dicembre sono congrui e i titolari potranno beneficiare di ulteriori benefici:

Per le pensioni della Gestione Privata per tutti coloro che hanno compiuto 64 anni dal 1° agosto e anche per coloro che sono diventati pensionati nel 2022;

per tutti coloro che hanno compiuto 64 anni dal 1° agosto e anche per coloro che sono diventati pensionati nel 2022; Per gli assegni della Gestione Pubblica, per i soggetti che hanno compiuto 64 anni dal 1° luglio e tutti i titolari della pensione accedendo dal 2022.

Bonus 155 euro tredicesima

Non è tutto, infatti sempre in questo mese di dicembre sarà versato il Bonus Tredicesima che ha un valore di 155 euro. Spetta a tutti i soggetti ad esclusione dei trattamenti esistenziali . Cosa vuol dire? Tutti coloro che percepiscono una pensione sociale, invalidità civile o assegno sociale non potranno accedervi.

I vari incrementi riguardano i titolari che percepiscono un assegno inferiore al minimo, con reddito annuo che non supera i 6.571,40 euro. In merito alle pensioni di Gestione Pubblica il pagamento potrà essere effettuato solo dopo che l’INPS avrà verificato i requisiti che sono stati richiesti.

A tutto quello che è stato evidenziato sino ad ora, c’è da aggiungere anche l’erogazione dell’assegno di sostituzione per l’accompagnatore militare con una cifra di questo tipo:

900 euro mensili per tutti i pensionati che hanno una pensione di invalidità previste per legge

450 euro mensili per tutti i pensionati che sono invalidi come da legge in vigore.

Gli aumenti non sono per tutti quanti i pensionati, ma per la maggior parte di loro. È quindi doveroso informarsi tramite il sito ufficiale INPS oppure attraverso il proprio consulente dedicato. Non avete ancora ricevuto la pensione con gli aumenti? Ci saranno sicuramente in corso delle verifiche, ma è comunque bene informarsi a riguardo.