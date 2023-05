Meteo, il vortice ciclonico in azione: tempesta di gelo e freddo in queste zone

Il vortice ciclonico in azione: sembra che stia per arrivare una vera tempesta di gelo e tanto freddo e proprio qui. Tutto quello che c’è da sapere a tal proposito.

Come la maggior parte di noi sa, stiamo vivendo un maggio davvero pieno di pioggia, come non lo si vedeva da 20 anni. Questo è vero soprattutto per determinate zone. Ecco quello che sta per accadere e quello che già sta accadendo. I dettagli qui di seguito.

Il vortice ciclonico in azione: prime informazioni da considerare

Come accennato poco fa stiamo vivendo un Maggio pieno di pioggia e questo non succedeva da tanto ormai.

Eppure come diceva un famoso film “Non può piovere per sempre”.

Per ora però bisogna accettare il fatto che siamo a metà Maggio e la pioggia ci farà ancora compagnia.

Secondo quanto detto da Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.ilmeteo.it, sembrano esserci delle zone a rischio, se si parla di pioggia.

Parliamo di due zone nello specifico, Basso Tirreno ed Emilia Romagna. Proprio su queste aree sembra aver piovuto davvero tanto e la pioggia non intende certo arrestarsi.

Il vortice ciclonico in azione: l’allerta

Ormai l’allerta sembra essere davvero alta sul nostro paese: sembra che i terreni non stiano riuscendo ad assorbire la pioggia, per non parlare delle alluvioni.

Insomma si parla di una vera e propria allerta rossa, causa maltempo. Se prima il problema era la poca acqua e quindi la siccità, ora il problema è che se ne sta avendo molta. Il tutto a causa del cambiamento climatico a cui stiamo assistendo.

Si parla nello specifico ora di un ciclone che viene dalla Tunisia e che sembra aver colpito la Sicilia. Sembra che proprio questo ciclone sia responsabile del maltempo.

Il ciclone: dove si dirigerà?

Il ciclone di cui si sta parlando ha dunque colpito la Sicilia e specifiche zone del meridione e sembra che ora si stia spostando verso il Settentrione, con un occhio di 995 hPa di pressione.

Questo significa che il ciclone in questione si caratterizza per una certa violenza e profondità. Ecco infatti che si parla di veri venti di tempesta che sembrano portare a mareggiate e allagamenti vari.

Per questo ci si raccomanda e si consiglia di avere una certa attenzione, anche se già nella giornata di oggi sembra che sia prevista una tregua, ma non bisogna abbassare la guardia.

Secondo le ultime previsioni sembra che pioverà in Emilia Romagna e incessantemente.

Si parla infatti di precipitazioni persistenti e intense, ecco perché la paura è grande, dal momento che si parla di una situazione complicata, anche a causa del vento di scirocco.

Inoltre si parla di probabili nubifragi e infatti si avranno più di 100 mm di pioggia in Emilia Romagna e la stessa cosa potrebbe accadere in Campania e nella Calabria tirrenica.

Si parla di pioggia moderata ma continua, ma come detto non sembrano essere esclusi nubifragi.

Si può dire che il maltempo potrebbe compire l’intero paese italiano ma in misura ridotta su Isole Maggiori e Nord-Ovest.

Altri dettagli sul maltempo

Sulla base di quello che è stato detto sinora è chiaro che l’Italia sta vivendo un maltempo importante con varie perturbazioni.

Riguardo al ciclone tunisino si sa che è nato tra Algeria, Tunisia e Libia e che si caratterizza per la presenza di vari temporali nel Sahara, fino al medio Adriatico, tanto da causare brutto tempo su su Romagna, Basso Tirreno e Alte Marche.

Nella giornata di oggi si prevede un piccolo miglioramento e sembra che il ciclone tunisino si allontanerà verso i Balcani, ma è in arrivo un altro ciclone che sembra seguirà le orme di quello appena avuto.

Questo significa che non si esclude la possibilità di vivere, nel fine settimana, nuovamente giornate come quelle già vissute.

Ecco che sembra che ci toccherà vivere ancora altri 10 giorni di tempo non stabile a differenza dell’anno scorso, poiché abbiamo vissuto un Maggio completamente diverso.

Per questo bisogna essere prudenti, sia al Nord e al Sud, cercando di seguire con attenzione i vari avvisi della Protezione Civile.

Insomma si parla sicuramente di un Maggio insolito e proprio a causa di questo ciclone mediterraneo che sta causando un’ondata di maltempo in tutta la penisola italiana.

Ecco che bisogna stringere i denti e sperare che il tutto rientri presto per godere del caldo e delle giornate che tutti noi ci meritiamo. Soprattutto dopo quello che sta succedendo.