Meteo, addio freddo e gelo: sbarcano 35 gradi in Italia | Dove potrebbe accadere

Meteo, 35 gradi in Italia. Ecco dove arriveranno le alte temperature nelle prossime settimane. Addio a freddo, gelo e pioggia.

L’instabilità climatica di maggio sta per abbandonare il nostro Paese. Tra qualche settimana arriverà il caldo torrido. In queste zone d’Italia si toccheranno i 35 gradi. Addio freddo e gelo, arriva finalmente la bella stagione.

Dopo mesi di pioggia arriva il caldo

Un maggio così piovoso non lo si vedeva da almeno 10 anni. Gli esperti del tempo sono rimasti sorpresi dalle condizioni climatiche alquanto particolari che il 2023 sta riservando al nostro Paese.

Lo hanno definito come l’autunno senza fine, questo ultimo mese, i meteorologi che si sono ritrovati a fare i conti con delle instabilità termiche senza precedenti. In buona parte del nostro Stivale, da giorni ormai, c’è pioggia incessante.

Soprattutto nelle regioni centrali e in quelle meridionali non si conosce un momento di tregua. Di nuovo scatta l’allarme meteo che preoccupa i sindaci di vari comuni italiani e di alcune città.

Bologna, Rimini e Ravenna nelle ultime ore stanno affrontando temporali disastrosi. Le condizioni climatiche stanno però per cambiare. Finalmente gli esperti del tempo hanno delle buone notizie per noi: addio a freddo e gelo. Arriva, sebbene con un po’ di ritardo, il il tempo bello e soleggiato in Italia. Ecco in quali zone dello Stivale si toccheranno addirittura i 35 gradi.

Meteo, 35 gradi in Italia: addio al freddo e al gelo

La situazione climatica degli ultimi due mesi ha destabilizzato un po’ tutti, soprattutto i meteorologi che non si aspettavano un tempo così capriccioso. Da quasi cinque giorni ormai, in buona parte dello Stivale non c’è tregua da temporali violenti e rovesci sparsi.

Il cattivo tempo ha provocato non pochi danni ad alcune città, soprattutto a quelle localizzate nel versante centro-meridionale. Fortunatamente però, tutto sta per cambiare. Gli esperti del tempo hanno delle buone notizie per gli italiani.

Dopo settimane di instabilità climatica, pioggia, freddo e addirittura grandine, sta finalmente per arrivare il caldo. Possiamo dire che tra sole poche settimane inizierà ufficialmente l’estate. Perché sì, le temperature che si raggiungeranno non avranno nulla a che fare con quelle primaverili.

La primavera, lo possiamo affermare senza alcun dubbio, almeno per quest’anno non è proprio arrivata in Italia. Ma quali sono le zone che devono prepararsi invece ad affrontare il grande caldo?

Lo scopriamo insieme. Stando alle ultime previsioni meteo, queste le zone in cui si arriveranno a toccare addirittura i 35 gradi: stiamo parlando delle regioni meridionali e delle Isole, la Sicilia e la Sardegna.

Il tempo si manterrà invece piuttosto fresco e a tratti instabile, nelle regioni settentrionali e in quelle centro-settentrionali. A partire poi dalla seconda settimana di giugno, anche in questi versanti dello Stivale arriverà finalmente il bel tempo.

A che cosa si deve questo cambiamento climatico così repentino? Lo spieghiamo subito. Stando alle previsioni meteorologiche, il caldo che sta per arrivare è di origine tropicale. Esso dipende da una corrente di aria calda che si sposterà dall’Europa occidentale fino al bacino del Mediterraneo.

Cosa accade quindi? Semplice: il calore arriverà per primo nelle città localizzate nelle regioni meridionali e ovviamente sulle Isole. Bisogna dunque attendere ancora qualche giorno prima di abbandonare definitivamente ombrelli ed impermeabili.

Il caldo sta però finalmente per fare il suo ingresso nel nostro Paese e secondo gli esperti del tempo, non ci abbandonerà almeno fino a metà settembre. Già diverse settimane fa, i meteorologi hanno parlato dell’estate 20203 come di una stagione torrida e afosa come non la si vedeva da quasi un decennio.

Prepariamoci dunque già a fare i conti con l’arrivo di un’estate bollente. Tra poche settimane sicuramente rimpiangeremo le fresche temperature di questi ultimi due mesi. Si attendono picchi di caldo record. In alcune città e regioni si supereranno anche i 35 gradi fino a sfiorare addirittura i 40 gradi.

Bisogna attendere però ancora un po’ per l’arrivo di giugno. Fino a prossima settimana continuerà ad essere presente il maltempo. Attesi violenti temporali soprattutto nelle regioni settentrionali e rovesci sparsi in quelle centrali e meridionali.

Brutto tempo anche sulle Isole. Con l’arrivo invece di giugno finalmente potremmo dire addio a freddo e gelo. Nel frattempo, i meteorologi sono preoccupati per le condizioni climatiche attuali. In alcune regioni, soprattutto quelle centrali, è stata lanciata l’allerta meteo.

Temporali violenti stanno provocando nubifragi e danni ad abitazioni e persone. Allertata anche la Protezione Civile. Questa pioggia, per quanto possa beneficiare ai bacini idrici, non è sicuramente un toccasana per strutture e case a rischio frane e allagamenti.