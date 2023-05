Alluvione in Emilia-Romagna, si fa la conta dei danni: evacuazioni e sfollati

Meteo, si fa la conta dei danni in Emilia-Romagna dopo le abbondanti precipitazioni che hanno interessato alcune aree del settentrione e, soprattutto, in Emilia-Romagna. La situazione è particolarmente preoccupante e le autorità locali stanno attuando misure di emergenza per far fronte alla situazione.

In particolare, si è verificato il crollo di un’abitazione a Fontanelice, nella provincia di Bologna, a causa di uno smottamento. Al momento dell’incidente, potrebbe essere stata presente una persona all’interno dell’edificio.

Meteo, gestione dell’emergenza

Le autorità hanno immediatamente inviato il modulo operativo Usar Light dalla Toscana e dispiegato un elicottero del Reparto volo di Bologna per prestare soccorso sul posto.

Le operazioni di salvataggio sono attualmente in corso e si teme che ci sia una vittima. Tuttavia, la situazione è in continua evoluzione e non sono ancora chiare le dimensioni del disastro. La comunità locale e le autorità competenti stanno facendo del loro meglio per coordinarsi e gestire la situazione, ma la situazione rimane molto critica.

Circolazione ferroviaria a tratti interrotta

L’Emilia Romagna sta affrontando una grave emergenza dovuta alle forti piogge che hanno causato interruzioni nel traffico ferroviario in diverse zone della regione. Tra Faenza e Forlì, sulla linea Bologna-Rimini, Russi e Lugo sulla linea Bologna-Ravenna, Russi e Granarolo sulla linea Faenza-Ravenna e tra Lavezzola e Mezzano sulla linea Ferrara-Ravenna, i treni sono stati costretti a fermarsi nelle stazioni a causa della situazione critica.

Le autorità locali, in collaborazione con i tecnici di RFI (Rete Ferroviaria Italiana), stanno lavorando incessantemente per risolvere la situazione e ripristinare la circolazione ferroviaria. Sono presenti sul posto anche la Prefettura e la Protezione Civile, che coordinano gli sforzi per gestire l’emergenza in corso.

Questa situazione sta causando notevoli disagi a tutti i passeggeri coinvolti, che si trovano bloccati nelle stazioni.

Meteo, frane e allagamenti tra Forlì e Cesena

L’area di Forlì-Cesena sta affrontando una situazione critica a causa delle forti piogge che hanno provocato frane, smottamenti e allagamenti. I vigili del fuoco della zona stanno lavorando instancabilmente per gestire le conseguenze di queste calamità naturali.

Nella zona di Dovadola e Modigliana, 12 persone sono state evacuate per motivi di sicurezza. La situazione è particolarmente delicata nella zona del bacino del fiume Tramazzo, dove numerose strade e linee elettriche sono state colpite dalle frane. Questo ha provocato seri problemi alla circolazione stradale e all’erogazione di energia elettrica.

La situazione è stata ulteriormente aggravata dalla frana che ha colpito la conduttura del gas a Predappio Alta, causando l’interruzione dell’erogazione. Questo ha portato a ulteriori disagi per la popolazione locale.

La situazione rimane critica e richiede la massima attenzione da parte delle autorità e della popolazione.

Meteo, situazione aggiornata

L’Emilia Romagna continua a subire pesanti piogge, che stanno causando notevoli disagi in molte zone della regione. Dopo le forti precipitazioni delle ultime 48h, l’emergenza si sta ora estendendo al Faentino, dove il fiume Lamone ha superato la terza soglia di allerta e rotto un argine a Boncellino.

Ciò ha causato allagamenti importanti e sono in corso evacuazioni tra Faenza e Bagnacavallo. A Villanova, per motivi di sicurezza, le scuole di ogni ordine e grado sono state chiuse.

Piogge intense, superati i 130 mm

La situazione non sembra essere destinata a migliorare presto, dal momento che le piogge sono concentrate tra le zone di Parma e Bologna, con accumuli pluviometrici che nella notte hanno superato i 30 mm sulle zone appenniniche tra Bolognese e Forlivese.

Questi si sommano ai volumi di pioggia registrati ieri, che localmente avevano superato i 130 mm.

Emilia in ginocchio

La situazione è altrettanto critica in altre zone della regione, come ad esempio il Senio, che ha superato anche lui la terza soglia di allerta. Anche il fiume Santerno, a Massa Lombarda, il Sillaro, a Sesto Imolese, l’Idice, a Castenaso, e il Tiepido, a Fossalta (Modena est), hanno superato la terza soglia di allerta, causando numerosi disagi alla popolazione locale.

Estremo sud, anche la Sicilia a rischio

Non c’è solo il nord che fa i conti con i fenomeni estremi. Anche in Sicilia, la situazione meteo in Sicilia sta diventando sempre più preoccupante a causa delle abbondanti piogge che stanno colpendo l’isola dall’inizio di maggio.

In alcune aree si sono registrati accumuli pluviometrici di centinaia di millimetri, con conseguenti frane e allagamenti che stanno creando gravi disagi alla popolazione.

In particolare, nella provincia di Messina si segnalano molti problemi, con i comuni di Limina, Roccafiorita, Antillo e Furci tra quelli maggiormente colpiti. Sono stati registrati forti temporali nelle ultime ore, che hanno ulteriormente peggiorato la situazione.

Maltempo continuo

Tuttavia, l’ondata di maltempo sembra non dare tregua, con piogge che continuano a cadere in molte zone dell’isola. Le condizioni del terreno sono sempre più precarie, e si teme che ulteriori piogge possano provocare ulteriori smottamenti e allagamenti.

In questo contesto, è fondamentale che la popolazione sia costantemente informata sulle condizioni meteorologiche e sulle misure di sicurezza da adottare per tutelare se stessa e i propri beni.