Meta introduce la spunta blu sia per Facebook che per Instagram in abbonamento. Gli utenti dei social ne hanno davvero bisogno?

Meta, società madre di Facebook, ha presentato un nuovo servizio in abbonamento, chiamato Meta Verified, che offre agli utenti l’opportunità di acquisire l’ambitissimo badge di verifica blu per i propri account Instagram e Facebook, che permette loro di verificare la propria identità, pagando un abbonamento mensile che può arrivare fino a circa 15 dollari. La domanda è: agli utenti “semplici” serve davvero questa opzione? O rappresenta una mossa dell’azienda per incrementare gli introiti?

Meta, arriva la spunta blu per Facebook e Instagram: a cosa serve?

Il nuovo abbonamento a pagamento per Facebook e Instagram lascia tutti indifferenti. Gli utenti e gli esperti di Internet non vedono nulla di molto interessante in questo sistema: un qualcosa che accomuna la scelta effettuata da Meta, società madre di entrambi i social, con quella effettuata da Twitter qualche mese fa, senza ottenere, però, molto successo.

Deriso, accusato di aver copiato Twitter o di essere stato lanciato in fretta e furia: il nuovo servizio in abbonamento a pagamento annunciato da Meta per Facebook e Instagram sta suscitando reazioni piuttosto tiepide da parte di esperti ed internauti.

Chiamato Meta Verified, questo nuovo servizio offre agli abbonati il ​​vantaggio di un badge di verifica di colore blu, accesso diretto al servizio clienti dell’azienda, maggiore visibilità e protezione aggiuntiva contro il furto di dati.

Gli esperti non sono convinti

Per diversi analisti di Wall Street, questo abbonamento non sarà in grado di generare entrate a breve termine equivalenti alle colossali somme ottenute dalle entrate pubblicitarie.

“Non prevediamo che il nuovo servizio di verifica dell’account superi l’1-2% delle entrate totali nei prossimi 18 mesi , afferma Angelo Zino di CFRA.

Zino, tuttavia, insiste sulla necessità per Meta di diversificare le proprie fonti di reddito in un momento in cui l’inflazione pesa sulle spese degli inserzionisti e in cui il gruppo di Mark Zuckerberg deve affrontare una concorrenza agguerrita nel mercato della pubblicità online.

Il cattivo esempio di Elon Musk

Prima di Meta, Twitter ha lanciato il suo badge verificato a pagamento, che dà accesso alla sua famosa spunta blu, ma anche ad una migliore promozione dei post, meno pubblicità e la possibilità di postare tweet più lunghi.

Questo servizio, che ha avuto un inizio caotico, è stato una delle massime priorità strategiche di Elon Musk sin dall’acquisizione della piattaforma di microblogging per l’esorbitante cifra di 44 miliardi di dollari.

Diversi utenti della rete hanno anche sospettato che Mark Zuckerberg abbia plagiato il capo multimiliardario di Tesla lanciando frettolosamente Meta Verified. “Inevitabile“, Musk ha risposto a un tweet che lanciava quell’accusa.

Per Dan Ives di Wedbush Securities, il lancio di un abbonamento è una scommessa “rischiosa ” per Meta. “Potrebbe esserci un contraccolpo da parte dei consumatori che non vorranno mai pagare un centesimo per Facebook o Instagram e questa mossa potrebbe spingerli a lasciarli“, ha detto.

Una divisione tra ricchi e poveri

Tanto più che il prezzo potrebbe essere proibitivo per alcuni: 11,99 dollari al mese per l’offerta web e 14,99 dollari tramite dispositivi dotati del sistema operativo di Apple o Google, che prendono una commissione sugli acquisti effettuati nei loro app store.

“Per la maggior parte degli utenti di Meta, sia su Facebook che su Instagram, questa nuova offerta sarà probabilmente accolta con un’alzata di spalle piena di indifferenza “, anticipa Susannah Streeter di Hargreaves Lansdown.

L’analista, tuttavia, pensa che le piccole imprese e le personalità di alto profilo possano essere tentate di pagare una somma mensile per proteggersi dagli hacker o per ottenere maggiore visibilità. Ci sono state anche molte reazioni all’accusa di una maggiore protezione contro il furto di identità.

“I dispositivi di sicurezza NON dovrebbero essere messi in vendita“, ha twittato lo specialista di sicurezza informatica Kavya Pearlman, affermando che ciò potrebbe creare un divario digitale tra i ricchi e i meno fortunati.

Pearlman chiede ai capi dei giganti della tecnologia di combattere di più contro i truffatori e di dedicare meno tempo ad addebitare ai propri clienti somme per proteggere i dati personali che già sfruttano.

Perché ci interessa la questione posta da Meta?

Un più alto livello sia di autenticità che di sicurezza potrebbero fornire una migliore esperienza utente e a un maggiore coinvolgimento, a tutto vantaggio degli inserzionisti che desiderano raggiungere e connettersi a un pubblico affidabile e interessato alla propria pubblicità.

Inoltre, Meta è stata influenzata dalle modifiche alla privacy di Apple, che hanno limitato la capacità dell’azienda di tracciare le attività in rete degli utenti, comportando perdite sul piano delle di entrate pubblicitarie.

Se Meta avrà successo nel suo piano di sviluppare un prezioso servizio in abbonamento per creatori, le aziende e la comunità potrebbero potenzialmente creare un nuovo flusso di entrate per l’azienda e ridurre la sua dipendenza dagli introiti pubblicitari. Ciò potrebbe contribuire a stabilizzare i dati finanziari di Meta e creare un ambiente più stabile per gli inserzionisti.