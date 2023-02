Bucce di arancia davanti alla porta di casa, risolve un diffuso problema

Mettendo delle bucce di arancia davanti alla porta di casa, potrete risolvere questo problema: ecco di cosa stiamo parlando.

Molte persone preferiscono utilizzare dei metodi del tutto naturali, quando si è intenzionati a risolvere dei problemi casalinghi. Questo però senza usare dei prodotti nocivi per l’ambiente e per il proprio benessere. Se avete delle piante posizionate esternamente alla vostra porta di casa e desiderate tenere a distanza gli amici gatti dalle vostre piante e dai fiori, allora provate questo rimedio naturale. Ecco perchè funzionerebbe e funziona.

Come risolvere il problema in modo naturale e non dannoso

Molto spesso coloro che amano sia gli animali che le piante, non riescono a rendere conciliabili tali passioni. Difatti pur amando molto ad esempio i gatti, i nostri amici felini possono causare varie problematiche. Tra queste ultime c’è il fatto che, quando si hanno dei fiori o delle piante esposti nella parte esterna della propria casa, i gatti possono andare a scavare nelle piante oppure schiacciarle.

In altri casi si possono anche creare ulteriori tipi di circostanze, come per esempio i nostri amici a quattro zampe potrebbero addirittura andare a mangiarsi le piante o i fiori.

Indubbiamente chi ama e rispetta gli animali non procederà mai in modo tale da risultare dannoso per i gatti. Ma allo stesso modo cerca un metodo efficace, per evitare che questi amici pelosi possano rovinare la bellezza delle piante e dei fiori posizionati fuori alla porta di casa.

Dunque cosa bisogna fare per avere degli ottimi risultati, senza alcun rischio per i gatti di passaggio? Nessun timore a riguardo, poiché effettivamente esistono delle soluzioni molto valide e innocue per gli animali. Rimedi che si possono adottare in questi casi, proprio per questo motivo.

Così da evitare di ricorrere a prodotti rischiosi per la buona salute degli animali, come pure non si utilizzano dei metodi eccessivi e rigidi nei confronti dei gatti che si avvicinano alle piante.

Ecco un rimedio naturale molto valido per proteggere piante e fiori

Iniziamo da un metodo davvero efficace. Avete presente le bucce d’arancia?

Disporre le bucce essiccate ma anche fresche di questi agrumi servirà a tener distanti i gatti dalle piante e dai fiori, poiché il loro aroma non è gradito dagli amici pelosi.

Ecco che se volete tener lontani i gatti dai fiori potete riciclare le bucce di arance o limoni, anche fresche che potete disporre in un sottovaso o anche nel vostro giardino.

Tra i repellenti di genere naturale troviamo anche i fondi del caffè, l’erba gatta, le piante di tipo officinale.

Questi appena elencati sono tutti metodi assolutamente efficienti e del tutto naturali, di grande utilità per tenere lontani i gatti dalle piante e dai fiori.

In maniera tale da risolvere totalmente il problema di piante e fiori rovinati dal passaggio e dall’intervento dei gatti.

Altri metodi utili

Tra l’altro fra i metodi che riscuotono un notevole successo, ci sono anche quelli rappresentati dalle barriere di tipo fisico, come per esempio il fatto di appendere i fiori e le piante, per renderli non più accessibili agli animali.

Parlando dell’erba gatta, certamente costituisce un metodo valido, perché non solo permette di allontanare i gatti dalle vostre piante e dai vostri fiori, ma sollecita pure il loro procedimento digestivo.

Per quanto riguarda i fondi del caffè, sono utilissimi a tener distanti i gatti, visto che questi ultimi non tollerano il loro odore. Quindi basterà andare a spargerli nel sottovaso, per infastidire i gatti e tenerli ben lontani dalle piante e dai fiori.

Infine il posizionamento di piante officinali nel vostro giardino o sul balcone, può aiutarvi ad allontanare i gattini in modo naturale e innocuo. Tra quelle più efficienti troviamo, per esempio, la menta e il rosmarino. Come pure la salvia, la citronella, la melissa, la lavanda, il timo e la santoreggia.

Le piante aromatiche sono degli ottimali repellenti naturali, che si possono andare a posizionare nei punti più strategici dell’area esterna alla vostra casa.

Insomma se volete evitare queste problematiche, sicuramente quelle presentate sono delle strade utili che possono essere percorse, senza far ricorso ad agenti chimici che possono fare danni sia ai propri pelosi e che alle proprie piante.