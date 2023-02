Mark Zuckerberg, CEO di Meta, ha pensato di introdurre un nuovo sistema di verifica degli account Instagram e Facebook. Le spunte blu divengono ora a pagamento.

Il nuovo esperimento di Meta, riguarda le modalità di verifica degli account. Le strisce blu saranno a pagamento, permettendo così agli utenti di avere maggiore visibilità rispetto agli account non verificati.

L’esperimento verrà condotto prima in Australia e Nuova Zelanda, per poi diffonderlo anche negli altri paesi.

Il nuovo esperimento di Meta riguardo le spunte blu su Instagram e Facebook

A partire dalla prossima settimana, in Nuova Zelanda e Australia, Facebook e Instagram acquisiranno un nuovo sistema di verifica degli account, il quale sarà a pagamento.

Si tratta di un esperimento di Meta, ideato da Mark Zuckerberg, per dare maggior prestigio agli account verificati dei due social più utilizzati al mondo.

Tutti gli utenti che lavoro attraverso Instagram e Facebook dovranno pagare circa 19,99 dollari per i dispositivi fissi e circa 24 dollari, per ottenere le spunte blu ai loro account. In questo modo gli account verificati acquisiranno maggiore visibilità rispetto a quelli non verificati.

Per far verificare il proprio account sarà necessario avere più di 18 anni, fornire un documento d’identità e garantire un determinato grado di attività.

Se l’esperimento andrà bene in Australia e Nuova Zelanda, il nuovo “Meta Verified”, verrà poi diffuso in tutti gli altri paesi.

Attualmente Mark Zuckerberg ha deciso di non estendere questo nuovo metodo a pagamento per gli utenti che posseggono già un account verificato.

Questo nuovo esperimento di Meta, oltre alle spunte blu a pagamento, introdurrà anche un collegamento diretto al servizio clienti e maggiori garanzie in caso di furto d’identità.

Va inoltre specificato che il nuovo “Meta Verified” ha molti punti in comune con Twitter Blue. Quando Elon Musk lo introdusse vi furono diverse polemiche e contestazioni.

A cosa serve la verifica degli account di Facebook e Instagram

Le famose spunte blu a cui siamo soliti assistere su Facebook e Instagram, servono a certificare gli account verificati su Instagram. Questo indica che l’account appartiene ad una celebrità, ad un marchio importante o ad un personaggio pubblico.

Lo scopo è di “verificare” il profilo assicurando che si tratta di quello originale e non di un falso.

Fino a questo momento Instagram non forniva un trattamento speciale, in merito all’algoritmo, agli account verificati. Molti utenti ora sono in attesa di scoprire come si evolverà il nuovo esperimento.