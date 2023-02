Angela Celentano, l’esito del test del Dna sulla ragazza sudamericana

Sono stati resi noti i risultati del test del Dna sulla modella sudamericana di 31 anni, che in molti – compresi i coniugi Celentano – hanno ipotizzato fosse proprio la bambina scomparsa sul monte Faito.

Il responso è arrivato proprio in queste ore, dopo una lunga attesa, che ha tenuto l’Italia, e non solo, con il fiato sospeso.

L’esito del test del Dna sulla ragazza sudamericana: è lei Angela Celentano?

Un’attesa a cui ormai i coniugi Maria e Catello Celentano si saranno abituati, ma – ogni volta – sembra essere sempre la prima volta. La speranza di riabbracciare la figlia non è mai svanita, così come non si è mai fermata l’affannosa ricerca di quella bambina con le guanciotte rosa e sorridenti, scomparsa in un caldo giorno d’estate nel lontano 1996. Nelle scorse ore sono stati resi noti i risultati del test del Dna sulla modella sudamericana di 31 anni, che in molti – compresi i coniugi Celentano – hanno ipotizzato fosse proprio la bambina scomparsa sul monte Faito. L’esito del test ha purtroppo spento le speranze dei genitori, confermando che la 31enne venezuelana non è Angela Celentano.

La ragazza che nei giorni scorsi aveva riacceso le speranze di Maria e Catello è una modella sudamericana, figlia di un politico del Venezuela. In comune con la bambina scomparsa sul Monte Faito, a parte la somiglianza, anche una voglia sulla schiena. Fino all’ultimo i genitori di Angela hanno sperato che quella giovane così lontana fosse proprio la loro bambina, ormai diventata una donna, ma anche questa volta, la loro speranza è svanita, come una labile bolla di sapone.

“La comparazione tra il dna dei signori Celentano e quello della giovane donna

attenzionata purtroppo non vi è corrispondenza genetica”

ha fatto sapere l’avvocato Ferrandino, che da anni segue la famiglia Celentano.

La scomparsa della piccola Angela sul monte Faito

La storia di Angela Celentano è uno dei più complessi e intricati casi di scomparsa registrati nel nostro Paese. Alla stregua del caso della piccola Denise Pipitone, ha appassionato gli italiani, che hanno sempre sperato in un lieto fine per questi genitori e le altre due figlie della coppia. La piccola Angela sparì nel nulla la domenica del 10 agosto 1996, mentre era in gita con i genitori e le sorelle sul monte Faito. La famiglia Celentano era i gita con il gruppo evangelista di cui faceva parte. Intorno alle 13 il papà di Angela si rende conto che la piccola non è più insieme alle sorelle. Scattano le ricerche, cui partecipano anche tantissimi volontari, ma la bambina sembra essere svanita nel nulla.

Negli anni sono state tantissime le piste che si sono susseguite e intrecciate, come nel più intricato dei gialli. Indagini su indagini hanno portato a un nulla di fatto. Sono stati indagati anche componenti della famiglia Celentano, ma ogni volta si è spento tutto come la debole fiammella di un cerino. Fino a oggi, quando è arrivata la notizia di questa giovane che vive dall’altra parte del mondo e che sembrava essere proprio quella bambina. Il test del Dna ha confermato – come già accaduto in altri casi – che Angela Celentano va cercata altrove.