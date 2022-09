Messico: un terremoto di magnitudo 7,7 scuote il Paese

Messico: la scossa ha avuto l’epicentro nello Stato di Michoacán solo un’ora dopo la consueta esercitazione in questa data. Le autorità registrano almeno un defunto.

Il Messico ha tremato di nuovo il 19 settembre. Un terremoto di magnitudo 7,7 ha scosso lo stato di Michoacán con scosse di assestamento nel centro del paese, appena un’ora dopo l’esercitazione organizzata per commemorare i terremoti mortali del 19 settembre 1985 e la stessa data del 2017.

Questa volta, le autorità hanno ha riportato un decesso per il crollo di una recinzione in un centro commerciale di Manzanillo (Colima), dove le foto rivelano la gravità dell’accaduto, con crolli di strutture. Le autorità hanno avvertito di un possibile tsunami negli stati di Michoacán e Colima, sulla costa del Pacifico.

Repliche in attesa si trovano anche a Città del Messico, dove i cittadini radunati per le strade hanno potuto vedere come si muovevano semafori, semafori e lampioni negli edifici che a poco a poco venivano sgomberati, anche se con più fretta di un’ora prima, quando se ne sono andati per rispettare il protocollo di esercitazione.

Il capo del governo della capitale, Claudia Sheinbaum, ha riferito che finora non sono stati segnalati danni nella città, sebbene i servizi di protezione civile stiano ancora effettuando il monitoraggio normativo su strade e viali, oltre che su edifici strategici o trasporti. pubblico. Il presidente del governo diffonde informazioni a poco a poco attraverso i suoi social network, man mano che i rapporti dell’esercito e della marina arrivano in tutto il Paese.

“Ci auguriamo con tutto il cuore che non sia successo nulla di grave“, ha affermato Andrés Manuel López Obrador. Pochi minuti dopo ha denunciato la persona deceduta a Manzanillo. López Obrador ha contattato il governatore del Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, per conoscere la situazione in quello stato. “C’è solo una segnalazione di danni materiali a Coalcomán, dove si trovava l’epicentro, e nelle aree vicine”, ha riferito il presidente.

“Devi essere consapevole e raccogliere tutte le informazioni per aiuto“, ha chiesto López Obrador a Ramírez Bedolla. Il presidente ha comunicato anche con il capo del governo di Città del Messico, Claudia Sheinbaum, ma i rapporti dalla capitale sono stati tranquilli. Intanto le autorità dello Stato di Colima denunciano danni a edifici e infrastrutture, come il crollo del tetto di un centro commerciale nella città portuale di Manzanillo, dove si sono verificati anche smottamenti sull’autostrada che collega quella città con la capitale stato.

La Federal Electricity Commission (CFE) ha indicato che 1,3 milioni di utenti nel paese hanno subito interruzioni di corrente, la maggior parte a Colima (42%) e Città del Messico (20%). L’azienda elettrica statale afferma che il 30% del servizio è già stato ripristinato. I messicani erano preparati questo lunedì a svolgere l’esercitazione che le autorità organizzano ogni anno di fronte a un possibile terremoto, ma non si aspettavano che a un’ora dalla fine sarebbero stati attivati ​​gli allarmi nella capitale.

I vicini, nervosi, hanno lasciato di nuovo le loro case o luoghi di lavoro e tutti hanno lo stesso commento: la fatalità della data, coincidente con gli ultimi due terremoti più gravi, quello del 1985 e quello del 2107. Con questo, infine, le coincidenze sono state estremo, perché è stato registrato quasi contemporaneamente.

Il Messico è uno dei paesi più preparati per la probabilità di un terremoto. Fin dall’infanzia le scuole vengono preparate ad affrontare una contingenza come questa, con esercitazioni e protocolli, che non impediscono momenti di tensione o milioni di telefonate quando la terra trema.

Per le strade si sono verificati esaurimenti nervosi che sono stati assistiti da specialisti della salute. I traumi dei precedenti tremori in Messico fanno precipitare la popolazione in stati di ansia non appena si suonano gli allarmi. La coincidenza che la terra si sia mossa nella stessa data dei due terremoti più mortali precedenti non ha fatto che aumentare la paura tra i cittadini. “È incredibile che la stessa cosa accada di nuovo”, ha detto, tremante, un residente del quartiere centrale di Cuauhtémoc.

“D’ora in poi lasceremo la città su un ponte e non torneremo prima del [settembre] 19″, ha scherzato un altro, riferendosi al lungo weekend con cui il Messico ha appena commemorato l’indipendenza e celebrato le sue feste nazionali. “L’allerta non è suonata e me ne sono accorto solo quando ho sentito i bicchieri e le stoviglie”, ha denunciato un residente della delegazione di Azcapotzalco, a ovest della città. “Avevo le vertigini, ma sono caduto quando ho sentito i piatti, i bicchieri e le urla di un vicino”, ha aggiunto.

Con una certa periodicità, nella capitale vengono effettuati dei test per vedere se gli altoparlanti che avvisano la popolazione quando la terra trema sono operativi. Ma a volte falliscono in alcuni punti. L’esercitazione di questo lunedì, 19 settembre, è stata effettuata considerando un terremoto di magnitudo 8,1 e epicentro 42 km a nord-ovest di La Mira, Michoacán, come ipotesi di sfratto e protezione, i social network del Sistema Sismico Nazionale (SSN) hanno segnalato.).