Messico: scossa di magnitudo 7.7 nel Paese

Una violenta scossa di terremoto ha sconvolto il Centro America e, in particolare, lo stato del Messico. Diramato anche l’allarme tzunami nell’intera area colpita dal sisma.

Una scossa pari al 7.4 grado della scala Richter, con epicentro nel Messico centrale.

Terremoto in Messico: la situazione

La paura del terremoto torna a farsi sentire in alcune aree del pianeta. È notizia che l’ultimo terremoto è avvenuto intorno alle ore 13, ora locale (in Italia erano circa le 20) nel Messico centrale, nello stato di Michoacán. L’epicentro è stata la città di Coalcomán.

Tantissima la paura, altrettanti edifici danneggiati e, come fanno sapere dal Centro sismologico nazionale (che ha poi diramato la notizia anche alle altre testate, non solo del Paese, ma anche dell’intero continente) ci sono anche due vittime.

La scossa è stata avvertita dalla popolazione in maniera chiara e netta, poiché la sua profondità era di soli 15 km nel sottosuolo. Un terremoto che, ancora una volta, colpisce lo stato del Messico e sempre in maniera violenta, tanto che la popolazione, come voluto anche dal Governo centrale, si era esercitata nel caso una forte scossa di terremoto, nuovamente venisse avvertita.

Caso ha voluto, come hanno fatto sapere proprio dal Centro sismologico nazionale, che un’ora prima della vera scossa, era stata effettuata l’ultima esercitazione nazionale.

Il Messico è stato, per ben due volte nel corso della sua storia, colpito da questo evento estremo: nel 1985 e, l’ultima, nel 2017, quando la violenta del sisma causò ben 10mila vittima in tutto il Paese. Per questo motivo, la decisione del Governo di portare avanti questa esercitazione in caso di terremoto.

Due le vittime accertate

Ieri, subito dopo la scossa, è stato anche diramato l’allarme Tzunami in tutto il Paese. Il terremoto, come dicevamo, ha provocato ingenti danni. A Città del Messico, capitale del Paese e dove la scossa è stata chiaramente avvertita, sono stati subito messi in campo controlli su tutti i servizi territoriali, in particolare sulla rete di trasporti pubblici per capire se avesse subito danni o meno. Quest’ultima è, dopo qualche ora, partita di nuovo regolarmente.

Purtroppo la Terra, però, non smette di tremare. Sono state infatti registrare più di 500 scosse di assestamento e la più forte è stata quella di stanotte, intorno alle 24, con una magnitudo di 7.7 gradi della scala Richter.

Due le vittime confermate anche dalla tv nazionale e dai soccorsi nella città di Manzanillo. Danni ingenti ma non gravi, invece, sono stati segnalati a vari edifici colpiti nell’intero Paese.