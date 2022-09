L’Ucraina setaccia le aree liberate in cerca di filo-russi

In Ucraina migliaia di persone vengono interrogate e i loro cellulari perquisiti, e questo accade nella città di Shevchenkove. Alcuni finiscono per essere arrestati.

Erano le quattro del pomeriggio di lunedì 12 settembre, quando diversi agenti si sono presentati a casa di Svetlana, un impiegato statale di 56 anni che vive alla periferia di Kupiansk, nel nord-est dell’Ucraina. Durante l’occupazione russa le donne avevano continuato a svolgere le loro funzioni anagrafiche, rilasciando, come negli ultimi 34 anni, certificati di nascita e morte.

In Ucraina il pericolo è ora quello di processi sommari

Sia lei che suo marito sono stati trasferiti a Shevchenkove, una città a trenta chilometri di distanza dove le autorità di Kiev stanno conducendo interviste e interrogatori per cercare di scoprire chi ha collaborato con l’invasore. Alcuni sono detenuti, anche se il governo di Kiev non offre dati concreti.

Dopo una notte in questura, la coppia è stata rilasciata, ma un documento che ha dovuto firmare la tiene come testimone e la costringe a essere a disposizione degli inquirenti nel caso dovesse testimoniare ancora. “La mia posizione non era di lavorare per la Russia, ma per il popolo ucraino”, difende Svetlana. A volte, sono i vicini stessi a tradire coloro che considerano collaboratori e persino ad affiggere manifesti per le strade con la loro foto.

Ma chi ha davvero lavorato per il nemico e chi è rimasto al suo posto sotto minacce e perché non c’era altra scelta? “Alcune persone sono fuggite o si sono nascoste. Non l’ho nemmeno considerato. Se mi trovano colpevole, risponderò. Meglio che avere paura o nascondersi”, dice Svetlana, il cui desiderio è poter tornare al lavoro il prima possibile. Il 6 settembre le truppe ucraine hanno lanciato una controffensiva nella regione di Kharkov, che ha permesso loro di recuperare quasi tutta la terra che era stata nelle mani del nemico per sei mesi.

Fin dal primo momento, i servizi segreti setacciano questi comuni alla ricerca di filorussi, vicini che trasmettono informazioni al nemico, che hanno commesso abusi o che si ritengono eccessivamente coinvolti nell’amministrazione provvisoria imposta dagli invasori. Sebbene molti siano scomparsi oltre il confine con la Russia, Kiev è particolarmente interessata ai profili di funzionari, consiglieri, insegnanti o ex membri delle forze di sicurezza.

Visite domiciliari, interrogatori, sopralluoghi sui cellulari e trasferimenti ai servizi segreti sono all’ordine del giorno. Le informazioni che ottengono servono anche a scoprire maggiori dettagli su come si è sviluppata l’occupazione. Nella sola Kharkov ci sono circa 350.000 sfollati interni e nell’area che è stata sotto il controllo dei russi ci sono meno di 100.000 persone, secondo i dati offerti questo lunedì dal governatore regionale, Oleg Syehubov.

Di questi, molti ora preferiscono recarsi in zone più sicure o dove dispongono di servizi come l’elettricità o l’acqua, che sono in fase di ripristino. Ma kyiv vuole che quel flusso sia controllato. A Shevchenkove c’è un filo di autobus e auto private che arrivano al parcheggio della piazza centrale, presieduto da un monumento in pietra bianca in onore del famoso scrittore e poeta Taras Shevchenko.

Ai cittadini viene chiesto loro cosa fanno per vivere e cosa ne è stato della loro vita sotto l’occupazione russa

Una nutrita presenza di polizia e militari presidia il luogo. Scesi dai mezzi, un centinaio di persone si accodano alle porte di un edificio dove ha sede un quotidiano locale, dove devono sottoporsi a un questionario. Ci sono cittadini di tutte le età e, in alcuni casi, intere famiglie. Alcuni arrivano con i loro animali domestici e alcune valigie. Per la maggior parte è un processo rapido e presto tornano sull’autobus. Solo pochi minuti in cui viene chiesto loro cosa fanno per vivere e cosa ne è stato della loro vita sotto l’occupazione russa.

Controllano i cellulari, controllano il passaporto e fotografano i documenti ei volti, secondo le testimonianze raccolte sul posto. La struttura di Shevchenkove è nota alla gente del posto come un “campo di filtraggio”, un termine che il vice primo ministro Irina Vereshchuk rifiuta di accettare, poiché è un termine usato dai russi, dice. Si tratta di “misure di stabilizzazione” che consentono, all’interno della legge, di individuare “agenti nemici” e “gruppi di sabotatori”, ha detto lunedì a questo giornale nella città di Kharkov.

Vereshchuk è anche ministro dei Territori temporaneamente occupati dell’Ucraina, poiché l’esecutivo di kyiv si riferisce alle aree del paese che sono illegalmente nelle mani di Mosca. Per consolidare l’occupazione, le autorità di Mosca avevano già imposto il sistema educativo russo nell’area che controllavano nella regione di Kharkov. Il corso era iniziato il 1 settembre con un’esercitazione di evacuazione delle strutture in caso di attacco.

La grande controffensiva ucraina ha chiuso il nuovo corso l’8 settembre. Con i combattimenti ancora in corso a Kupiansk, Irina, 48 anni, venerdì scorso ha deciso di lasciare la città in compagnia di sua madre, Svetlana, 69 anni. Sono stati evacuati insieme ad altri vicini da volontari nel mezzo di una grande tromba d’acqua. acqua che non ha impedito il proseguimento dei combattimenti nella zona. Già a Shevchenkove si sono presentati alla sede del giornale locale per completare il controllo delle autorità, ma in pochi minuti un uomo vestito da soldato ha chiesto loro di accompagnarli alla stazione di polizia.

Alla domanda su chi comandasse nell’area occupata di Kharkov, l’insegnante di liceo fa un nome senza esitazione: Vitali Ganchev. È un ex funzionario e membro delle forze di sicurezza ucraine che ha sostenuto ed è stato coinvolto nell’insurrezione filo-russa nell’est del paese nel 2014. Verso la fine dell’invasione iniziata il 24 febbraio, è stato promosso a capo delle autorità dell’occupazione russa a Kharkov. La sua faccia è una di quelle che compare per strada nei manifesti dei “ricercati”.