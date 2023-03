Mescola questi 2 ingredienti e sembrerai molto più giovane: addio rughe

Le rughe sono un problema? Nessuna paura, con questi due ingredienti e una applicazione la pelle sarà di nuovo giovane.

Le rughe sono un fenomeno naturale che si manifesta man mano che la pelle invecchia. L’elastina e il collagene non vengono più prodotte in maniera continuativa dal corpo, i radicali liberi passano all’azione e la pelle inizia a cambiare. È un processo inevitabile, ma questo non significa non poter fare qualcosa per far sembrare la pelle più giovane grazie ai rimedi naturali. Una crema con due ingredienti specifici per nutrire, levigare e uniformare la pelle del viso: la parola agli esperti.

Come creare una crema anti rughe: bastano due ingredienti naturali

La lotta contro le rughe della pelle è qualcosa di innato in ogni donna, cercando di contrastare l’età che man mano avanza. In realtà, come anticipato, si tratta di un processo naturale che tutti prima o poi devono affrontare.

Alcuni professionisti del settore consigliano di nutrire, idratare e levigare la pelle il più possibile usando soli ingredienti naturali. Per creare una crema fai da te completamente naturale per combattere i primi segni dell’invecchiamento, gli ingredienti sono i seguenti:

Amido di mais 2 cucchiai

Una banana matura (o due a seconda della loro grandezza)

Riso basmati normale o integrale

Succo di un limone biologico

Preparare questa crema è facilissimo, infatti basterà tagliare la banana a rondelle insieme alla buccia. Mettere l’ingrediente dentro un pentolino con dell’acqua e lasciare bollire. Subito dopo versare il riso bianco basmati e lasciare cuocere insieme per 15 minuti.

Una volta il composto è pronto, lasciare raffreddare e mettere tutto dentro un frullatore sino a quando non si ottiene una sostanza omogenea. Il composto andrà poi messo in una ciotola, aggiungendo amido di mais e poi il succo di limone.

Mescolare sino a quando tutti gli ingredienti non si saranno uniti tra loro, creando un composto unico e profumato.

La crema per combattere i segni dell’invecchiamento è pronta. Si applica due volte al giorno – mattino e sera – dopo la classica detersione. Il consiglio è di conservarla in frigo e consumarla entro la settimana.

Amido di mais: quali sono i benefici per la pelle

Da una parte la banana che idrata e arricchisce la pelle di vitamine e sali minerali, dall’altra il riso in grado di levigare la pelle matura o con i primi segni di invecchiamento.

La farina di amido di mais è un concentrato attivo di fibre e carboidrati, utile per donare proteine e minerali come magnesio e zinco. Usato già dalle popolazioni antiche per i suoi benefici, le culture asiatiche hanno sempre sfruttato le sue proprietà per la pelle.

È un rinfrescante naturale, ricco di elementi che aiutano a controllare la produzione del sebo. Indicato nelle pelli grasse e quelle sensibili, non agisce come esfoliante seppur indicato per pulire a fondo la pelle.

Il limone è un altro ingrediente della crema, ricco di vitamine e sali minerali aiuta a regolare la produzione si sebo donando un aspetto giovane e fresco.