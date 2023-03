Il trucco dei fiorai per avere tulipani sani e rigogliosi: ti dureranno per mesi

Come avere tulipani sempre belli e rigogliosi? Ecco il trucco dei fiorai per dei fiori bellissimi sia in vaso che in terra.

Tra tutti i fiori primaverili, i tulipani sono sicuramente molto apprezzati non solo per i loro colori ma soprattutto per la loro caratteristica forma. Eppure sono fiori che, sia in acqua che in terra, necessitano di cure specifiche per essere rigogliosi e in buono stato. Vediamo allora qual à il trucco dei fiorai per mantenerli belli.

Tulipani, le cose da sapere

I tulipani sono dei fiori tipicamente primaverili che fioriscono con i primi caldi. Piante di origine bulbosa, hanno bisogno di almeno 4 settimane perchè dai bulbi nasca un fiore. Nonostante la loro stagionalità, sono fiori che non amano la luce diretta del sole né tantomeno il calore, preferendo posti freschi.

Pochi sanno che, una volta sfioriti i tulipani, i loro bulbi possono essere dissotterrati, asciugati e conservati in luogo fresco e asciutto per poi essere piantati l’anno seguente. La fioritura dei tulipani è molto più lunga di tanti altri fiori primaverili e le cure sono diverse se si tratta di fiori recisi e posti in un vaso con acqua o se di fiori piantati.

Nel primo caso è bene recidere un centimetro di stelo in diagonale quando si mettono in vaso, oltre a eliminare le foglie che, a contatto con l’acqua, marcirebbero rapidamente. Ma c’è un trucco che pochi conoscono per farli durare ancora più a lungo e i fiorai lo conoscono bene.

Il trucco dei fiorai per tulipani bellissimi

Oltre alle migliori cure e all’attenzione nel recidere in diagonale la base del fiore, ci sono altri accorgimenti che possono essere adottati per far durare più a lungo i nostri tulipani in vaso.

Come prima cosa è bene riempire il vaso sempre di acqua fredda, poichè l’acqua calda potrebbe favorire l’eventuale proliferazione di batteri. E proprio parlando di batteri, per quanto riguarda i fiori recisi è buona abitudine aggiungere qualche goccia di succo di limone all’acqua presente nel vaso. Questo contribuirà a rallentare il deterioramento dei fiori.

E per quanto riguarda i tulipani in terra?

Per i fiori piantati bisogna prestare attenzione a fornire un’adeguata idratazione. La maggiore causa del deterioramente dei tulipani in terra è infatti proprio la disidratazione, seguita dalla troppa luce. É importante mantenere il terriccio sempre umido annaffiando regolarmente una volta a settimana. Un eccesso di acqua rischierà di far marcire la pianta, quindi prestare sempre attenzione alle condizioni del terreno.

Molto importante anche sapere quando recidere i fiori per mantenere la pianta rigogliosa. Per farla durare al meglio, i fiori andrebbero recisi quando non sono ancora completamente nel pieno del loro colore, ma a circa il 75%.

In questo modo potranno essere messi in un vaso d’acqua e continuare a crescere e la pianta continuare a vivere senza spendere troppe energie per la fioritura. Anche l’orario in cui si recidono i fiori è importantissimo. Si consiglia di farlo al mattino presto o la sera tardi, con le temperature più basse, per non stressare troppo la pianta.