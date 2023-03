La sciatrice statunitense Mikaela Shiffrin ha superato anche Stenmark con l’87esima vittoria in coppa del mondo.

La tappa in Svezia è valsa il record ogni epoca per Mikaela Shiffrin, che si porta a 87 vittorie nella coppa del mondo di sci e supera lo sciatore Ingemar Stenmark. Nessuno come lei.

Mikaela Shiffrin, più degli uomini, più delle donne: nessuno come lei

Nella giornata di venerdì aveva twittato, dopo aver raggiunto a quota 86 vittorie lo sciatore Ingemar Stenmark, che per lei era stato un onore essere solo accostata nella stessa frase alla leggenda svedese. Ieri però Shiffrin si è superata, toccando quota 87, e il cielo con un dito. La sciatrice americana è diventata infatti ad , proprio in Svezia a Are, la sciatrice con più vittorie nella storia della coppa del mondo, andando oltre record femminili e maschili.

Un’impresa leggendaria, celebrata in tutto il mondo, e che la stessa sportiva fatica ancora a realizzare – come si intende dalle interviste post gara ancora col fiatone. E mancano ancora quattro tappe del mondiale di Sci Alpino 2023 per allungare il record, in Andorra a Soldeu.

It is the greatest honor of my career to be mentioned in the same sentence as Ingemar Stenmark. Incomprehensible and truly unforgettable.🙏🥹 pic.twitter.com/ENz1QTs7ox — Mikaela Shiffrin (@MikaelaShiffrin) March 10, 2023

Il record di Mikaela Shiffrin è assoluto, supera l’ex leggenda Stenmark e si porta avanti a tutte le donne e a tutti gli uomini. Un trionfo simbolico, oltre che un’impresa sportiva, e nonostante la straordinaria umiltà che spesso contraddistingue i campioni. “It is the greatest honor of my career to be mentioned in the same sentence as Ingemar Stenmark. Incomprehensible and truly unforgettable” si leggeva sul suo profilo Twitter quando, dopo l’86esima vittoria, aveva raggiunto lo svedese nell’albo d’oro all time della coppa del mondo.

La grandezza del record

L’onore più grande della sua carriera essere solamente accostata, ma ieri a Are Mikaela si è spinta oltre. Un record, quello di Stenmark, scolpito nella pietra dal 1989 e inarrivabile per tutti. Basti pensare che l’uomo che si è avvicinato di più è stato Marcel Hirscher, fermo a 67.

La seconda era un’altra donna, Lindsey Vonn, che nel circuito femminile ha raggiunto quota 82. Nel 2023 entrambi i record sono stati sgretolati da Shiffrin, che ha raggiunto la vetta, più forte degli uomini, più forte delle donne, più forte di tutto. In uno sport che chi pratica e chi segue sa essere ancora colmo di cultura maschilista e dove gli uomini vantano maggiore visibilità.

Con il rispetto mostrato nei confronti del campione svedese, la vittoria numero 87 conquistata con lo slalom nella giornata di sabato ha anche per questo un enorme significato, per le donne e per lo sport.

Tornando alla coppa del mondo, questo è record destinato espandersi, ad arrivare all’inarrivabile, vista l’ampiezza di discipline praticate dalla statunitense. Lo stesso Ingemar ha detto che Mikaela potrebbe superare i 100 trionfi, mettendo così una vetta impossibile.