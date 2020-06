Quanti miliardi andrebbero alle Regioni italiane se il Mes fosse richiesto? Grazie a una simulazione realizzata per le commissioni parlamentari è possibile fare un quadro delle possibili ripartizioni dei fondi del Mes (Meccanismo europeo di stabilità), regione per regione. Vediamoli nel dettaglio.

Con il Mes 37 miliardi alle Regioni

I fondi salva-Stati del Mes spettanti all’Italia, nel caso decidesse di richiederli, sono pari a 37 miliardi di euro. Un gruzzoletto che, diviso regione per regione, consentirebbe di dare uno slancio considerevole ai vari servizi sanitari locali messi a dura prova dalla pandemia di Covid-19.

La simulazione, riportata dal Corriere della Sera, è stata calcolata basandosi sui parametri per il 2020 del riparto del Fondo sanitario nazionale, senza considerare la quota per lo Stato centrale, che quindi andrebbe detratta. Il criterio di assegnazione varia in base alla popolazione. Ecco di seguito come potrebbero essere ripartiti i soldi con prestito a zero interessi del Mes alle regioni.

Alla Lombardia, una delle regioni più colpite dal coronavirus, spetterebbero oltre 6 miliardi di euro, il 16,64% del totale. Al Veneto potrebbero essere distribuiti oltre tre miliardi. Alla Toscana andrebbero oltre due miliardi. Al Piemonte 2,7 miliardi. Anche all’Emilia Romagna andrebbero 2,7 miliardi. La Liguria potrebbe contare su 991 milioni di euro, il Friuli Venezia Giulia su 763 milioni di euro. In Trentino Alto Adige sarebbero disponibili 317 milioni per Bolzano e 329 milioni per Trento.

Alla regione Lazio toccherebbero tre miliardi e mezzo di euro. Alle Marche 948 milioni di euro, all’Abruzzo 810 milioni di euro mentre al Molise andrebbero 189 milioni. In Umbria potrebbero arrivare 551 milioni di euro, in Campania 2,7 miliardi, in Calabria 1,1 miliardi, in Puglia 2,4 miliardi. Infine la Basilicata potrebbe contare su 345 milioni di euro, alla regione Sicilia arriverebbero 3 miliardi e in Sardegna 1 miliardo di euro.