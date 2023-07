Meloni al comizio di Vox: “Anche in Spagna un governo di patrioti”

Giorgia Meloni è intervenuta a sorpresa in un comizio del partito Vox spagnolo, tramite videocollegamento.

La premier ha espresso il suo sostegno allo schieramento politico guidato da Santiago Abascal, che fra l’altro è candidato alle prossime elezioni del 23 luglio. “Un appuntamento importante, una data decisiva per il futuro della vostra storia. Anche in Spagna finalmente un governo di patrioti” così la Meloni ha detto in un passaggio del suo videocollegamento da Roma, dicendosi contenta di contribuire con il suo messaggio alla campagna elettorale.

Giorgia Meloni al convegno Vox

Vox è un famoso partito spagnolo guidato da Santiago Abascal e oggi c’era un convegno molto importante perché siamo in pieno tempo di elezioni. In Spagna infatti si voterà il 23 luglio per decidere il nuovo governo e Abascal è proprio uno dei candidati più favoriti.

A dare nuova linfa alla sua propaganda elettorale è stata oggi Giorgia Meloni, intervenendo tramite videocollegamento, al convegno, in modo del tutto inaspettato. Non erano previste le sue parole ma tutti sono state felici di sentirle, infatti Fratelli d’Italia è un partito molto vicino a Vox nelle ideologie definite patriottiche dalla presidente del Consiglio.

“Sono felice di contribuire con il mio messaggio alla campagna elettorale. Voglio ribadire il legame forte che unisce Fratelli d’Italia a Vox, augurando la vittoria dei patrioti per un nuovo governo spagnolo” ha esordito.

Poi ha continuato dicendo che la data del 23 luglio è importante perché segnerà un cambiamento rilevante nella politica europea. D’altronde anche la vittoria del centrodestra in Italia è stata vissuta come un momento di speranza per i conservatori europei, poiché governando si può dimostrare quanto di concreto c’è dietro le parole.

“Negli anni tanti hanno infangato i conservatori ma siamo riusciti a far aprire gli occhi a molte persone. In Italia stiamo difendendo gli interessi dei cittadini e sono sicura che lo stesso si potrà fare in Spagna, se al governo salirà Vox”. Non ha dubbi Giorgia Meloni sulla validità di Abascal, che dal canto suo, al termine dell’intervento della premier, ha preso la parola rivolgendosi direttamente a lei in questo modo:

“speriamo di essere presto con te nelle istituzioni europee per portare avanti un’europa unita e rispettosa di tutti gli stati. ti auguriamo successo nel tuo ruolo, per rendere l’italia un paese libero e prosperoso”.

L’attacco alla sinistra e i punti di unione con Vox

Nel suo breve ma intenso discorso la Meloni ha avuto anche parole per la sinistra europea, o meglio frecciatine non troppo velate. Ha detto che gli spagnoli sono un grande popolo e sapranno capire chi vale sul serio.

“La sinistra europea ma anche a livello internazionale non può difendere i deboli e i lavoratori, noi sì, perché portiamo avanti la verità. Questa è la ricetta giusta per un Paese che funziona, rispettoso di tutti e guidato da una politica trasparente“.

Nel corso del collegamento poi la presidente del Consiglio ha detto che chi vuole condannare il centrodestra non ama la natura.

“Basta con il fondamentalismo, vogliamo difendere la natura e l’uomo che ne è parte integrante. Al centro della nostra linea politica c’è la sostenibilità ecologica e deve andare di pari passo con quella in materia economica. Auspico che l’Europa torni ad essere consapevole dell’importanza del suo ruolo, occupandosi di temi importanti ma collaborando con gli stati nazionali, tutti verso gli stessi obiettivi“.

Le parole del capo di governo hanno infiammato la manifestazione elettorale e dato la carica per le imminenti elezioni dopo le dimissioni di Pedro Sanchez, che ha deciso di fare un passo indietro dopo la sconfitta alle amministrative, ma il discorso giunge anche per tenere viva l’attenzione sulle europee del 2024.

C’è stato spazio anche per ricordare uno dei punti fondamentali che uniscono Fratelli d’Italia e Vox, ovvero la questione migranti. La Meloni ha detto che è fondamentale che Italia e Spagna lavorino assieme per difendere le frontiere e dire basta all’immigrazione clandestina.

Di fatto ha bocciato il modello delle frontiere aperte facendo notare che si tratta di una pratica impossibile da sostenere.

Giorgia Meloni ha citato l’esempio del nostro Paese e della Repubblica Ceca, a testimonianza che il centrodestra è la scelta vincente. Fra le stoccate alla sinistra non è mancata quella sulle dicerie che una vittoria del centrodestra in Italia avrebbe distrutto l’economia del Paese, rendendolo anche isolato e irrilevante a livello internazionale.

“Il nostro Pil cresce e sto incontrando tanti leader. La sinistra parla di utopia, noi viviamo di realtà e di verità”.