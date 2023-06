Mele, piene di pesticidi: controlla il particolare sul bollino prima di ingerirle

Presta attenzione alla frutta che porti sulla tua tavola, soprattutto alle mele piene di pesticidi che acquistiamo ogni giorno senza esserne consapevoli. Ecco perché dovresti controllare il bollino.

Prima di consumare le mele, controlla il bollino: se non c’è questo qui, il frutto che stai per mangiare può essere pieno di pesticidi. Ecco il dettaglio che fuga tutti i dubbi.

Attenzione alla frutta che porti in tavola

Medici, dietologi e nutrizionisti ripetono da sempre che è necessario per il nostro organismo consumare almeno 5 porzioni al giorno di frutta e verdura. I frutti, in realtà, non dovrebbero mai mancare sulla nostra tavola.

Tutti hanno delle proprietà benefiche che aiutano il nostro corpo a rigenerarsi naturalmente grazie all’acquisizione di fibre, vitamine e sali minerali che dovrebbero essere sempre presenti in una dieta sana ed equilibrata.

Tra i frutti più amati al mondo ma anche tra quelli più consumati dagli italiani, ci sono le mele. Alcune statistiche hanno dimostrato però che proprio questi frutti, insieme alle ciliegie, sono quelli che più di tutti vengono trattati con pesticidi.

Anche se l’Unione Europea si è espressa in materia vietando l’utilizzo di alcuni prodotti proprio su frutta e verdura, la maggior parte degli agricoltori non rispetta le regole.

Ed ecco che sulle nostre tavole arrivano dunque frutti pieni di pesticidi. Nel caso delle mele, hai però la possibilità di capire quali dovresti acquistare e quali invece no. Controlla il bollino prima di ingerirle.

Mele piene di pesticidi: controlla il bollino prima di consumarle

Le mele sono tra i prodotti più consumati dagli italiani ma anche quelle, secondo le statistiche, trattate con pesticidi pericolosi. L’ingestione di alimenti trattati con sostanze chimiche e tossiche non è ovviamente un toccasana per il nostro organismo, anzi. Il rischio di mettere in pericolo la nostra salute è davvero elevato.

Anche se l’Unione Europea ha stabilito delle regole facendo un elenco di pesticidi che non possono e non devono essere utilizzati quando si parla di agricoltura, la maggior parte dei produttori non rispetta però le disposizioni comunitarie.

Ecco dunque che sul mercato ci ritroviamo ad acquistare più delle volte mele con pesticidi senza saperlo. Oggi vogliamo però svelarti una tecnica che ti consentirà di fare una spesa consapevole.

La prossima volta, prima di acquistare le mele, controlla il bollino: se c’è questo qua, puoi stare tranquillo, significa che i frutti che stai per comprare sono sicuri e non presentano pesticidi.

Il bollino a cui facciamo riferimento è quello introdotto dall’Unione Europea ed è rappresentato dall’icona di una foglia circondata da 12 stelle. Se trovi questo bollino sui frutti o anche sulla busta delle mele che stai per acquistare, significa che si tratta di prodotti certificati dall’Unione Europea e per i quali non sono stati utilizzati pesticidi di alcun genere.

In tutti gli altri casi diffida, perché le mele che porti a casa potrebbero essere piene di pesticidi. Come sbarazzarsi di queste sostanze chimiche che fanno male alla salute? Non basta solamente sciacquarle in acqua ma devi realizzare delle vere e proprie soluzioni che possano disinfettare i tuoi frutti.

Per stare tranquillo, immergi per 15 minuti le tue mele in una bacinella contenente acqua e due cucchiai di bicarbonato di sodio. Quest’ultimo ingrediente, che è un antibatterico e disinfettante naturale, eliminerà fino al 98% dei residui chimici presenti sulle tue mele consentendoti di consumare questo gustoso frutto in totale sicurezza.