Maturità 2023, al via la seconda prova scritta

Oggi c’è la seconda prova scritta per gli studenti che affrontano la Maturità 2023. Sono più di 536mila quelli impegnati con gli esami di Stato.

La prima prova di ieri consisteva nell’italiano, oggi invece la seconda prova varia in base all’indirizzo di studi scelto, infatti abbiamo: latino al liceo classico, matematica in quello scientifico, prima lingua e cultura straniera al linguistico. Insomma, ogni scuola chiede ai maturandi di misurarsi nel “pezzo forte”, al fine di valutare le competenze sul fulcro dell’indirizzo di studi intrapreso.

Oggi la seconda prova della Maturità 2023

Dopo gli anni del Covid quello del 2023 è il primo esame di Maturità normale, che torna ad approcciare le regole di quelli antecedenti la pandemia. Avremo quindi due prove scritte e il temutissimo colloquio orale, invece che una sola prova orale come nei primi due anni di emergenza sanitaria.

Una importante differenza è che la seconda prova, ovvero quella di oggi, è di nuovo a carattere nazionale e quindi uguale per tutti gli istituti di uguale indirizzo, invece che decisa dalle diverse commissioni.

La prima prova scritta, quella di italiano che si è tenuta ieri, ha lasciato spiazzati i maturandi, oggi invece dovranno vedersela con il secondo test scritto, quello relativo all’indirizzo di studi scelto. Quella di oggi viene indicata come la prova più difficile e anche quella più temuta.

Il liceo classico valuterà gli studenti nella lingua latina, quello scientifico in matematica e il linguistico in prima lingua e cultura straniera. Sono più di 536mila gli studenti che oggi siederanno di nuovo fra i banchi, non solo per i maggiori indirizzi liceali ma anche quelli degli istituti professionali di nuovo ordinamento, per i quali la prova consiste non su discipline specifiche ma sulla dimostrazione delle competenze e nuclei tematici fondamentali per l’indirizzo.

Le tracce

La prima prova prevedeva tracce di Moravia, Quasimodo, Fallaci, Piero Angela e Belpoliti. E la seconda?

Come avvenuto nella giornata di ieri, oggi alle 8,30 il ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato la chiave per aprire i plichi telematici contenenti le tracce, che quindi non erano note fino a questo momento. Il secondo scritto ha carattere nazionale e si svolge contemporaneamente in tutte le scuole italiane.

La durata varia a seconda dell’indirizzo scelto, infatti la prova del classico dura 6 ore, quella dello scientifico leggermente meno e così quella del linguistico, invece all’artistico durerà 3 giorni per 6 ore al giorno.

Non sta a noi ricordarlo, ma ci sono tante tipologie di scuola e le materie di cui invece abbiamo parlato finora riflettono solo i principali licei. Nello specifico, la prova di latino del classico riguarda Seneca e viene chiesto ai maturandi di sviluppare il tema intorno a un brano del filosofo che si rivolge all’amico Lucillo. Poteva andare molto peggio, infatti spesso negli anni precedenti sono capitate frasi brevi con autori più ardui da affrontare.

Poi, un grande classico per il liceo scientifico, ovvero matematica. Ieri alcuni giornalisti hanno raccolto le prime impressioni dei maturandi fuori dalle scuole e quelli di questo indirizzo hanno confessato che è una materia fattibile rispetto ad altre più critiche come ad esempio fisica.

Il liceo delle scienze umane ha proprio questa materia come tema della seconda prova d’esame di Stato, il linguistico come abbiamo detto avrà la prima lingua straniera studiata, cioè quella più studiata e approfondita nel corso dell’anno scolastico.

Ancora, il liceo musicale valuterà gli alunni su teoria, analisi e composizione, mentre quello coreutico sulle discipline della danza. Infine il liceo linguistico prevede per la prova di oggi le discipline progettuali caratteristiche dei singoli indirizzi.

Veniamo ora agli istituti tecnici e professionali con un breve elenco dei principali.

Amministrazione e Finanza : economia aziendale

: economia aziendale Meccanica : disegno, progettazione e organizzazione industriale

: disegno, progettazione e organizzazione industriale Trasporti : navigazione struttura costruzione mezzo

: navigazione struttura costruzione mezzo Agrario : produzioni vegetali

: produzioni vegetali Grafica : progettazione multimediale

: progettazione multimediale Informatica : progettazione e costruzione di impianti

: progettazione e costruzione di impianti Alberghiero : scienza e cultura dell’alimentazione

: scienza e cultura dell’alimentazione Servizi sociali : igiene

: igiene Turistico: diritto e amministrazione della struttura ricettiva.

Insomma ogni scuola vuole valutare i maturandi sul cavallo di battaglia dell’istituto e anche oggi la prova si preannuncia ricca di tensione, mentre ci si avvicina sempre di più a quella orale, momento forse da sempre più temuto. Ci uniamo al mondo social e delle personalità politiche nell’augurare in bocca a lupo agli studenti in questo passaggio importante della loro vita.