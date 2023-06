Chi saranno le co-conduttrici di Sanremo 2024, spuntano due nomi

Per il prossimo Sanremo stanno già spuntando i primi possibili nomi delle co-conduttrici. Due, in particolare, hanno scatenato l’entusiasmo dei social. Si tratta di quelli di Andrea Delogu e Ema Stokholma, entrambe speaker radiofoniche e conduttrici di successo, molto amate sul web, che infatti alla notizia di un loro possibile coinvolgimento nella kermesse è letteralmente impazzito. Tanti i messaggi di approvazione, ma per ora si tratta di indiscrezioni. Amadeus, nel frattempo, ha detto di avere un sogno nel cassetto riguardo proprio a chi avere al suo fianco sull’Ariston, e intanto si appresta a passare l’estate ad ascoltare e selezionare i brani candidati alla manifestazione.

A lanciare lo scoop del momento ci ha pensato il quotidiano Domani, che in un suo recente articolo ha svelato i due nomi che sarebbero in pole position per affiancare Amadeus sul palco dell’Ariston l’anno prossimo. Si tratta di quelli di Andrea Delogu e Ema Stokholma, conduttrici e speaker radiofoniche molto apprezzate sui social e dal pubblico giovane, che infatti ha preso la notizia con molta gioia, sui social. Va sottolineato, tuttavia, come a questo stadio, sia da considerarsi ancora un’indiscrezione, anche se gli utenti Twitter sono convinti che sarebbero entrambe perfette per il ruolo. Intanto Amadeus si prepara ad affrontare un’altra estate di lavoro, che passerà (almeno in parte) a selezionare i brani per Sanremo 2024, l’ultimo, per lui, come confermato di recente al Tg1 Mattina Estate.

Sanremo 2024, spuntano due nomi per le co-conduttrici

Il quotidiano Domani ha fornito i nomi di quelli che sembrerebbero essere i due nomi maggiormente in lizza per affiancare Amadeus sul palco di Sanremo 2024: si tratterebbe di Andrea Delogu, conduttrice e speaker radiofonica e Ema Stokholma, speaker e dj di origine francese. Nomi che sembrano piacere un sacco al mondo social, visto che da ieri è in fibrillazione all’idea di vederle all’Ariston: “Sarebbero perfette” uno dei tanti commenti su Twitter.

Il quotidiano Domani parla di quotazioni in aumento per Andrea Delogu ed Ema Stokholma come co-conduttrici di #Sanremo2024 pic.twitter.com/WEUbCfdeuT — Cinguetterai  (@Cinguetterai) June 21, 2023

Il profilo Cinguetterai ha scritto in un post ieri “Il quotidiano Domani parla di quotazioni in aumento per Andrea Delogu ed Ema Stokholma come co-conduttrici di #Sanremo2024” e subito sono fioccati i commenti entusiasti degli utenti. “Incredibile, qualcuno del mestiere. Sarebbe un miracolo”, “Che la Rai ogni tanto riesca a fare le scelte giuste?” e ancora “Sarebbero super adatte…e mi auguro che possano essere loro le conduttrici future da SOLE…” solo alcuni dei tanti messaggi apparsi in bacheca nel giro di pochi minuti.

In effetti, sia Delogu che Stokholma di musica ne capiscono eccome, e sono tra le conduttrici radiofoniche e televisive più amate dalle ultime generazioni. La prima, classe 1982, oltre ad essere conduttrice e scrittrice, è da tempo una delle speaker di Radio2 e inoltre ha condotto con Stefano Di Martino il Tim Summer Hits.

Stokholma, dopo una parentesi come modella e indossatrice agli inizi della carriera, si è sempre occupata di musica, diventando una delle dj più apprezzate in circolazione e conducendo diversi programmi specializzati, oltre ad essere lei stessa conduttrice radiofonica per Radio2. Di recente, è anche stata protagonista di un dj set in occasione del concerto del Primo Maggio a Roma.

Per ora si tratta di voci da prendere con cautela, visto che i lavoro sono ancora decisamente in corso: Amadeus sta ancora ascoltando le canzoni ricevute, e passerà quest’estate a decidere quali portare a Sanremo 2024. Si tratterà della sua quinta e ultima volta come direttore artistico e conduttore della kermesse, come ha ribadito anche al Tg1 Mattina Estate di Giorgia Cardinaletti lunedì scorso.