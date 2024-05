McDonald’s sempre più Made in Italy: i tre panini di Bastianich stanno spopolando in tutti i locali del nostro paese grazie ad ingredienti della nostra tradizione.

Continua il grande successi di McDonald’s in Italia, con il pubblico che apprezza sempre di più i prodotti della celebre catena di ristoranti americana che ormai è presente da anni nel nostro paese. Negli ultimi anni, anche grazie a politiche che hanno guardato sempre di più nella direzione della qualità dei prodotti, mantenendo sempre costi contenuti, i numeri hanno riportato in vetta alle preferenze questo marchio ormai consolidato.

E che resiste al trascorrere degli anni nonostante l’agguerrita concorrenza. Sono sempre in crescita infatti anche le nuove aperture nelle varie regioni italiane, con il successo che sta caratterizzando questo marchio conosciutissimo anche in questi primi mesi del 2024, con il trend che sta ripercorrendo quello del 2023. Molto impattante l’ultima campagna pubblicitaria adottata in Italia.

Il grande successo di McDonald’s

E che ha sfruttato in modo forte l’immagine di un personaggio simbolo del mondo della cucina nel nostro paese. Parliamo di Joe Bastianich, ex giudice di Masterchef Italia e personaggio pubblico di primo piano, concorrente anche a L’Isola dei famosi 2024, che negli spot conferma di aver dato un tocco di originalità ad alcuni panini presente nei menù di McDonald’s.

Ma la crescita della catena è arrivata anche grazie ad un’altra scelta, che come abbiamo detto è andata verso la qualità dei prodotti affidandosi sempre più spesso al Made in Italy che rappresenta una grande certezza anche in cucina. Nello specifico sono stati tre le ricette che stanno spopolando nei ristoranti negli ultimi mesi, e che confermano un dettaglio davvero molto importante.

Confermando che quando si parla di prodotti genuini e simbolo della nostra tradizione a tavola non si fallisce mai un colpo. Anche grazie all’aiuto di Bastianich il connubio perfetto è arrivato per la gioia di grandi e piccoli appassionati di panini e cibo all’americana volendo usare una definizione non proprio corretta. Infatti con i prodotti italiani si è raggiunto un mix davvero molto interessante (qui vi abbiamo aggiornato su alcuni alimenti da non comprare al supermercato).

Le altre due ricette che piacciono ai clienti

Volendo fare una carrellata delle tre ricette che stanno andando forte in questo periodo, possiamo parlare innanzitutto del classico hamburger con pomodori insalata e parmigiano reggiano, con l’aggiunta di salsa alla pera. Molto apprezzata in tutti i ristoranti, rimane tra le richieste più frequenti soprattutto in questo periodo dell’anno. Ma ci sono ancora altri due “piatti forti” da McDonald’s.

Le altre due ricette che stanno piacendo in modo particolare ai clienti di McDonald’s sono: aceto balsamico di Modena con salsa barbecue e colesaw americana, altro mix di eccellenze con un sapore unico e che accompagna tanti gusti non solo italiani. La terza è quella del panino con cotoletta di pollo maionese e yuzu, con aggiunta quindi di sapori orientali ma concluso con pancetta affumicata e pecorino toscano.