Maxi operazione antidroga, 25 persone arrestate

Un’operazione antidroga che ha visto impegnate, dall’alba di questa mattina, le forze dell’ordine, fra Italia, Belgio e Germania. Sono ben 25 le persone che sono state arrestate. Accanto agli arresti, anche un sequestro di beni a scopo preventivo.

Un sequestro del valore di circa 3.8 milioni di euro. Ma cerchiamo di capire cosa stanno portando avanti le forze dell’ordine.

Operazione antidroga in corso

Un’inchiesta antidroga complessa che ha portato le sue ramificazioni anche oltre il nostro Paese, verso la Germania ed il Belgio. Per questo motivo, da stamani, le forze dell’ordine sono impegnate in una complessa operazione che ha portato all’arresto di ben 25 persone ed al sequestro preventivo di beni per un valore di circa 3.8 milioni di euro.

Diverse sono le accuse mosse contro gli arrestati e vanno dall’associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti fino ai reati in materia di armi. L’operazione, iniziata questa mattina, come dicevamo, ha visto anche il sequestro preventivo di beni per un valore complessivo di 3,8 milioni di euro.

L’operazione, portata avanti dai militari del comando provinciale della Guardia di Finanza di Catanzaro, ha visto anche la collaborazione del Servizio centrale investigazione criminalità organizzata e, anche, delle forze di polizia della Germania e del Belgio, come anche il supporto di Europol.

Il tutto è stato coordinato dalla procura di Catanzaro, nell’ambito di una squadra di investigazione composta dalle autorità dei vari paesi coinvolti, Italia, Belgio e Germania. Un’operazione denominata “Gentleman 2” che ha portato all’’arresto di 25 persone coinvolte in attività criminali legate al traffico di droga e al relativo sequestro dei beni.

Un’azione coordinata da Italia, Belgio e Germania

Un’azione investigativa condotta grazie alla collaborazione tra le autorità italiane, tedesche e belghe, all’interno di una Squadra Investigativa Comune, che ha promosso e portato avanti una stretta cooperazione transnazionale nel contrasto alla criminalità organizzata. L’operazione “Gentleman 2” ha portato al sequestro preventivo di beni per un valore complessivo di 3,8 milioni di euro, voluti su richiesta della Procura della Repubblica, Direzione Distrettuale Antimafia della città di Catanzaro.

Tutti i dettagli relativi all’operazione e ai beni sequestrati verranno comunicati durante una conferenza stampa questa mattina, all’interno della Procura della Repubblica di Catanzaro, dove verranno illustrati anche le motivazioni che hanno portato ad un’operazione di questa portata con i relativi arresti ed il sequestro di quasi 4 milioni di euro di beni, sottratti così ai vari usi e scopi della criminalità organizzata.

Un sequestro portato avanti nell’ambito del contrasto allo spaccio ed alla vendita di sostanze stupefacenti, che ha permesso così di bloccare e fermare l’arrivo e lo spaccio stessi di droga anche in altri Paesi d’Europa che hanno collaborato, così, alla riuscita dell’inchiesta quanto anche dell’operazione di arresti e sequestri.