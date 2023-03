All’interno dei 19 soggetti sotto indagine, emerge la figura che le autorità competenti identificano come il principale artefice della truffa, ovvero il proprietario di un’azienda all’ingrosso con sede a Oristano.

Le società “fantasma”

Le aziende fantasma erano create specificamente per emettere fatture false, e venivano chiuse entro un periodo di due anni. Questo per evitare di essere sottoposte a controlli da parte della Guardia di Finanza.

Queste società fatturavano vendite fittizie per importi enormi, che raggiungevano decine di milioni di euro, a favore di altri cittadini cinesi residenti in varie parti d’Italia. Successivamente, incassavano i guadagni e trasferivano il denaro in Cina, eliminando ogni traccia della transazione e diventando poi irraggiungibili.

In un’indagine avviata due anni fa, le autorità fiscali hanno esaminato con attenzione il caso, e le Fiamme Gialle di Oristano hanno scoperto la pratica dell’emissione di fatture per transazioni false, che ammontavano a oltre 200 milioni di euro, e la conseguente evasione fiscale di 37 milioni di euro in IVA.