Max Verstappen cerca il titolo matematico già a Singapore

Dopo una stagione da assoluto dominatore ormai Max Verstappen è vicinissimo a vincere il suo secondo mondiale consecutivo alla guida della Red Bull, il pilota belga nelle ultime settimane ha incrementato il vantaggio in classifica sugli avversari ed è pronto a chiudere il discorso già a Singapore.



Domenica 2 ottobre potrebbe essere una giornata decisiva per la Formula 1 con Max Verstappen che vorrebbe chiudere il discorso ed arrivare all’aritmetica vittoria del suo secondo mondiale consecutivo alla guida della Red Bull.

Il pilota belga merita di vincere questo mondiale, il classe ’97 ha dimostrato di essere più continuo rispetto agli avversari riuscendo a trovare risultati importanti anche nelle giornate più negative nelle quali la macchina faceva più fatica.

Per vincere il titolo già a Singapore servirebbero una serie di risultati non facili da combinare, il campione del mondo in carica però sembra non pensarci dicendo semplicemente di voler vincere anche a Marina Bay per mettere un altro tassello verso il titolo.

Verstappen, il dominio di un fuoriclasse assoluto

Dopo due anni torna finalmente il Gran Premio di Singapore, le ultime due edizioni infatti erano state cancellate per il Covid e Max Verstappen vuole scrivere la storia propria a Marina Bay vincendo il suo secondo mondiale consecutivo.

Sono ben 116 al momento i punti di vantaggio in classifica su Charles Leclerc, 125 quelli sul compagno di squadra Sergio Perez.



Le Ferrari hanno commesso tanti errori ma il pilota belga è stato perfetto in tutte le occasioni conquistando con merito il secondo mondiale consecutivo.

Comunque vada a Marina Bay ormai è di fatto soltanto una questione di settimane, Max Verstappen vincerà il mondiale facendo esplodere il mondo Red Bull sempre più dominatore assoluto della Formula 1.

La scuderia austriaca sembra perfetta in tutto con le monoposto che girano benissimo e le strategie dei box che risultano sempre efficaci e decisive, a differenza di quelle della scuderia di Maranello.

La Ferrari dovrà imparare dai propri errori con l’obiettivo di tornare il prossimo anno e giocarsi finalmente un mondiale testa a testa con il pilota belga.

Charles Leclerc e Carlos Sainz sono stati confermati con merito e i due ferraristi sono pronti a giocarsi le proprie chance sperando di avere un supporto maggiore da parte di tutto il team.

Tra Verstappen e il mondiale ormai c’è solo la matematica che potrebbe arrivare già a Marina Bay, a Leclerc e Sainz il compito di posticipare la festa della Red Bull almeno di qualche settimana.