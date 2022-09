Anbeta, che fine ha fatto l’amatissima ballerina di Amici? Irriconoscibile | FOTO

Forse non tutti ricorderanno Anbeta, una delle primissime ballerine di Amici diventata famosa. Vediamo com’è diventata oggi.

Dalla scuola di Amici di Maria De Filippi sono usciti tanti nuovi talenti e tra questi c’è sicuramente Anbeta Toromani.

Chi è Anbeta

Era il 2003 quando Anbeta Toromani arrivò seconda ad Amici che, all’epoca, si chiamava Saranno Famosi. Da allora la sua carriera è stata pazzesca. Nata a Tirana nel 1979, Anbeta ha iniziato ad avvicinarsi allo sport all’età di cinque anni, con la ginnastica artistica. I suoi sogni, però, hanno dovuto prendere una piega diversa a causa di un piccolo infortunio. Perciò, scelse di ripiegare nella danza e non sbagliò.

La sua carriera nel ballo iniziò nell’Accademia di Ballo di Tirana. Poi, si trasferì in Azerbaijan per perfezionare la sua tecnica. Riuscì ad ottenere un provino ad Amici grazie all’intercessione di Kledi Kadiu che l’aveva notata

La giovane donna, infatti, si fece notare sin da subito per la sua bravura nella danza. E così fu anche con la prof. Alessandra Celentano, nota per essere tra le più esigenti della scuola. Fu la prima ad aver visto in lei del potenziale e non ebbe torto.

Dopo il secondo posto al talent show, Maria De Filippi propose ad Anbeta di essere parte del cast tra i professionisti e lei decise di rimanerci per dieci anni. Nel 2014, poi, scelse di tornare di nuovo nel talent che l’aveva lanciata. Stavolta, però, il suo ruolo fu quello di giudice all’inizio e poi tutor dopo.

Cosa fa oggi e com’è diventata

Dopo essere stata in televisione, Anbeta ha deciso di dedicarsi al teatro e di diventare protagonista in diverse opere tra cui Lo Schiaccianoci e Romeo e Giulietta.

Proprio a causa di quest’ultimo spettacolo, la ballerina ha trovato l’amore nel 2009. Alessandro Macario, ballerino a sua volta, è diventato il suo compagno. Non si innamorarono subito ma soltanto dopo aver ballato insieme al Lago dei Cigni.

In quanto al suo aspetto fisico, i suoi fan sono concordi: nonostante il tempo sia passato, il suo corpo è rimasto lo stesso: scultoreo ed agile. Per quel che riguarda il viso, invece, ha iniziato inevitabilmente a mostrare i segni del tempo. Del resto, Anbeta non è più una giovane ragazzina ma una donna.

Anche se non è più in televisione, ha una schiera di fan molto folta che continua a seguirla sui suoi profili social che lei stessa aggiorna con costanza.