Mauro Corona, senza filtri in diretta TV: “Faccio la doccia una volta al…”

Mauro Corona lascia tutti senza parole. Il “cortigiano” di Bianca Berlinguer fa una dichiarazione in diretta televisiva che fa rimanere di stucco l’Italia. A proposito della sua igiene, ecco che cosa ha affermato.

Sono parole inaspettate e che lasciano a bocca aperta quelle pronunciate da Mauro Corona in diretta televisiva. Ecco che cosa ha dichiarato il famoso opinionista e alpinista italiano.

Mauro Corona, il personaggio più stravagante della televisione italiana

Lo abbiamo imparato a conoscere e ad apprezzare per la sua schiettezza e sincerità, Mauro Corona, nella trasmissione Cartabianca, il programma condotto da Bianca Berlinguer da ormai diverso tempo.

L’alpinista e scultore nonché scrittore, è l’ospite più polemico, ribelle ma anche chiacchieratissimo della famosa trasmissione Rai. Più volte richiamato dalla conduttrice, perché accusato di maleducazione, tanto che in un’occasione la Berlinguer lo ha addirittura sospeso dalla sua trasmissione per via di un’offesa ricevuta davanti all’Italia intera, non si sa come, poi, i due si sono riappacificati ed oggi per Mauro Corona è ancora alla corte di Bianca.

Sicuramente, lo scrittore e scultore si riconosce per il suoi modi che potremmo talvolta definire burberi ma anche per l’aspetto estetico che non passa inosservato. Sempre con la sua bandana, con la barba incolta e capelli la riccioloni e poco curati, il suo look curioso e particolare attira certamente l’attenzione.

A proposito di questo, sapete che cosa ha combinato l’opinionista di Cartabianca? Le sue dichiarazioni in diretta TV riguardo la sua igiene hanno lasciato tutti a bocca aperta. Ecco che cosa ha affermato.

Le dichiarazioni scioccanti dell’opinionista Rai

Chi segue Cartabianca o conosce il passato televisivo di Mauro Corona sa che è sicuramente uno dei personaggi più stravaganti e curiosi della televisione italiana, non solo per il modo di comportarsi, talvolta troppo burbero e aggressivo, ma anche per il suo lato estetico.

Non ha mai fatto un problema di look e outfit, l’opinionista di Bianca Berlinguer, che è distinguibile in ogni parte del mondo per via del suo abbigliamento super easy, la sua capigliatura scombinata e la sua barba incolta.

A proposito di questo, le ultime dichiarazioni rilasciate proprio da lui sulla sua igiene hanno fatto tanto discutere. Intervistato dalla trasmissione La zanzara, l’alpinista e opinionista ha dichiarato di non prestare massima attenzione alla sua igiene intima per una ragione precisa: teme di rovinare la pelle alterando il ph.

Ha dichiarato:

“Faccio la doccia una volta al mese”.

Ebbene sì, queste le parole dell’alpinista che hanno lasciato tutti a bocca aperta. Mauro Corona ha dichiarato che studi scientifici hanno dimostrato che lavarsi tutti i giorni può alterare il ph della pelle e per evitare che ciò accada ha deciso di lavarsi solo una volta al mese.

Corona sconvolge l’Italia

D’altronde, ha detto, vive da solo e non reca danno a nessuno tranne che ai suoi cagnolini. Ma non è tutto. La parte più scioccante dell’intervista riguarda gli indumenti. Mauro Corona ha dichiarato che gli slip li cambia solo una volta a settimana ed è capitato anche che lì indossasse per più di 10 giorni.

Mentre per i calzini, addirittura ha dichiarato di utilizzare lo stesso paio per almeno 20 giorni dichiarando che i suoi piedi non emanano un cattivo odore perché lui non suda. Insomma, delle dichiarazioni forti quelle di Mauro Corona che non ha paura ad esporsi e a parlare anche di intimità e del suo privato lasciando, come sempre, tutti senza parole.

D’altronde, si è fatto conoscere proprio per il suo essere così sopra le righe, così diverso dagli altri, Corona. Sarà forse questa sua particolarità che ha attirato Bianca Berlinguer? Sembra proprio che la famosa giornalista Rai non possa fare a meno di lui.