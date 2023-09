Matteo Renzi si candida alle elezioni Europee 2024

Dal 6 al 9 giugno 2024 si svolgeranno le prossime Elezioni Europee, alle quali Matteo Renzi ha appena annunciato di volersi candidare con Italia Viva. Ecco le sue parole.

Matteo Renzi, dopo le deludenti elezioni governative dello scorso anno, non si arrende e torna in pista annunciando la sua corsa per le elezioni Europee 2024.

Una nuova scommessa per il politico di Italia Viva che, durante una nuova conferenza stampa tenuta qualche ora fa, ha raccontato le sue idee per questo nuovo possibile traguardo a Strasburgo. Ecco il riassunto di quello che ha detto.

Renzi pronto per le Europee, l’ex premier annuncia le novità

In una conferenza stampa, andata poi online tramite i suoi canali social, Matteo Renzi ha comunicato a tutti i suoi elettori la novità: è pronto per candidarsi alle elezioni Europee del 2024.

Il politico di Italia Viva ha, infatti, così annunciato:

Ci candideremo alle europee con il brand de ‘Il Centro’ e non saremo soli: abbiamo nove mesi per mostrare il nostro percorso. Il mio è un appello a tutti i dirigenti di Italia Viva a mettersi in gioco. E il primo a mettersi in gioco sarò io candidandomi al Parlamento europeo.

Matteo Renzi si candiderà nel collegio Nord Ovest, come specifica lui stesso, e lo fa con la voglia di dare “una sveglia” all’Europa che, secondo lui, è sul filo si un rasoio.

Il leader di Italia Viva ha continuato nel suo discorso di annuncio, affermando che questa prossima candidatura ha come obiettivo quello di portare in Europa un nuovo tipo di contributo, “dalla parte del tavolo e non dalla parte del menù”.

Rispondendo ad alcune domande dei giornalisti presenti in sala, Renzi ha dichiarato che secondo le sue analisi per le elezioni Europee 2024 ci sarà una maggioranza tra il Ppe e i socialisti, senza Alternative für Deutschland, Vox o gli estremisti di sinistra.

Elezioni Europee 2024, gli altri possibili candidati italiani

Mancano 9 mesi alle elezioni Europee 2024 e, oltre a Renzi, altri politici italiani sono pronti per correre a Brussels per provare ad entrare al Parlamento Europeo.

Tra i nomi già venuti fuori in queste ultime settimane, secondo alcune fonti interne, kci sarebbero Antonio Decaro, Giorgio Gori e Dario Nardella, rispettivamente sindaci di Bari, Bergamo e Firenze.

Insieme a loro anche Stefano Bonaccini, presidente della Regione Emilia Romagna, tutti appartenenti al PD.

Al momento si tratta solo di alcune ipotesi, di voci di corridoio, ma ormai siamo agli sgoccioli e sicuramente nei prossimi mesi scopriremo di più sui politici nostrani che concorreranno per le Europee 2024 e, soprattutto, quali saranno i temi che porteranno avanti per ottenere la vittoria.