Mattarella al festival delle Regioni sul Servizio sanitario: “Un bene prezioso”

Sergio Mattarella ci ha tenuto a sottolineare l’importanza del Servizio sanitario per il Paese, nel corso del suo intervento a Torino al festival delle Regioni.

Durante il suo intervento al Festival delle Regioni di Torino, Sergio Mattarella ha voluto anche ringraziare il ministro Fitto per il suo impegno sul Pnrr. Poi il presidente della Repubblica si è focalizzato sul Servizio sanitario, un bene prezioso del nostro Paese che deve essere tutelato: “Da difendere e adeguare e in questo la riflessione delle Regioni, in dialogo con il Paese e la società, è particolarmente preziosa e importante”. Mattarella anche sul cambiamento climatico: “Importante tutelare il territorio“. Sull’Unione europea il presidente spinge per le coordinazioni e collaborazioni a livello continentale.

Sergio Mattarella al festival delle Regioni: “Servizio sanitario è patrimonio prezioso”

Diversi i temi toccati da Sergio Mattarella nella giornata di oggi a Torino. Il presidente della Repubblica, ospite alla seconda festa delle Regioni, si è soffermato sul Servizio sanitario nazionale – settore al momento soggetto a diverse contestazioni in ambito politico vista anche la incombente richiesta dei sindacati sui rinnovi dei contratti – e sulla sua importanza per il Paese. Mattarella sottolinea come sia da difendere a tutti i costi e come le Regioni debbano adeguarsi alla richieste, con il dialogo tra Paese e società: “Servizio sanitario del nostro Paese è un patrimonio prezioso“.

Su Torino, Mattarella si sofferma descrivendola come una grande città che fa da esempio e contribuisce alle altre comunità, ricordando che un terzo dei cittadini di Torino siano nati o sono originari del Sud. Un esempio di comunità che ha costruito unito un territorio dal punto di vista economico e culturale.

Tra gli applausi del pubblico, Mattarella ha anche parlato del cambiamento climatico. Il presidente ha affermato che urgono tavoli di confronti, per la difesa del territorio e la gestione dei distratti che stanno provando le Paese difficoltà. Nei prossimi giorni, informa Mattarella, avrà luogo un incontro con il presidente Fedriga e Zaia, sulla diga del Vajont, per parlare di ambiente e di come anche il territorio vada tutelato. Su questo tema ci ha tenuto a ringraziare il ministro Fitto, per il lavoro fatto in ambito Pnrr.

Sergio Mattarella sull’Ue: Bilanciare i messaggi di unità e collaborazione”

Mattarella tocca anche il tasto Ue. Il presiedete ricorda come sia importante in questo momento collaborare e andare nella stessa direzione, “bilanciando il messaggio di unità con l’Ue“. Da Palazzo Reale il capo dello Stato sui rapporti con l’Europa ricorda, sulla stessa linea del presidente Alberto Cirio, che da Torino le Regioni italiane unite ci tengono a mandare un messaggio di unità e dialogo, per il futuro, con le Regioni che rappresentano la colonna vertebrale del Paese.

Non manca una citazione alla Costituzione da parte del presiedete della Repubblica, che invita a ricordare ai valori e ai principi di autonomia: “La crescita deve essere territoriale, non gerarchica, per collaborare“. Ai presenti in sala il residente ricorda come le cose fondamentali siano il gioco di squadra, il lavoro in ottica di collaborazione e il servizio alle istituzioni”.