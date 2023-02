Marzo sarà esplosivo per questi 5 segni: riceveranno tanti soldi e belle sorprese

Il mese di marzo è esplosivo a dir poco, con cinque segni in particolare che riceveranno sorprese e soldi a non finire.

Un marzo travolgente per alcuni segni zodiacali, con tutti i pianeti a favore per vivere un momento favorevole. Soldi, fortuna e sorprese busseranno alla porta di 5 segni dello zodiaco e per tutto il mese ci saranno non poche novità. Se la ruota dello zodiaco gira a favore, scopriamo subito chi sono questi segni fortunati che potranno approfittare del momento fortunato.

Soprese e soldi per questi segni zodiacali a marzo

Marzo è in arrivo e questi segni zodiacali stanno per vivere – finalmente – un momento di gioia e opportunità da prendere al volo. Saturno entra nei Pesci e Plutone sarà il pianeta dominante dell’Acquario per questa prima parte del mese: un matrimonio interessante per 5 segni dello zodiaco che potranno approfittare delle influenze positive.

Soldi e fortuna, nuovi obiettivi e una professione che andrà a gonfie vele. Un occhio di riguardo anche ai sentimenti, travolgendo loro con la passione e una trasformazione positiva. 5 segni dalle caratteristiche forti e decise, non sempre fortunati che potranno finalmente aprire i cassetti delle opportunità mettendo a segno tutti gli obiettivi della loro vita.

Chi sono questi fortunati?

Toro

Segno zodiacale forte e deciso, il Toro in questo ultimo periodo si è dimostrato essere stanco e deluso. Marzo porta buone notizie con le influenze dei pianeti che lo aiutano ad ottenere tantissime sorprese.

Soldi, promozioni e premi in campo professionale grazie anche all’entrata di Venere in Toro nella seconda parte di Marzo. Un momento fortunato che cancellerà gli eventi negativi dei mesi precedenti.

Il Toro deve solo fare attenzione a non cedere all’avidità, essendo un amante delle cose materiali e dei soldi.

Gemelli

Intraprendente e motivato, questa costellazione è la preferita di Marte ed è pronto a farlo diventare ricco in ogni senso. Lavoro e fortuna andranno di pari passo, con promozioni e aumenti di stipendio oppure premi inaspettati. Il Gemelli è pronto a spiccare il volo e dare alla sua vita una seconda possibilità.

Marzo è il mese dove finalmente arriveranno i primi risultati di tutta la fatica fatta fino ad oggi. L’impatto sarà positivo anche in amore e in amicizia. Un consiglio? Meglio restare sempre con i piedi per terra.

Bilancia

I nativi della Bilancia non amano i soldi e temono di poter cedere alle cose materiali. In realtà, grazie a questa influenza positiva questo segno potrà ottenere una rivalsa nei confronti di una vita faticosa e amare. Qualche soldo in più e un minimo di fortuna non sono di certo da sottovalutare, soprattutto quando i sogni nel cassetto si sono accumulati nel tempo.

Un consiglio? I Bilancia possono lasciarsi andare in questo periodo, non c’è nulla di male.

Scorpione

Passionali e travolgenti, questo incontro di pianeti favorirà lo Scorpione sotto ogni punto di vista. Il lavoro sarà remunerativo e le proposte busseranno alla porta di questo segno, per tutto il mese.

I soldi non saranno più un problema e le relazioni sociali miglioreranno grazie anche al suo approccio positivo alla vita.

Un consiglio? È il momento di sfruttare le proprie risorse e tutte le doti personali, trasformando la fatica in fortuna.

Sagittario

Tutto ciò che fino a ieri sembrava irraggiungibile, dal mese di Marzo potrà concretizzarsi. Il Sagittario si sente in trappola e questi pianeti a favore gli consegneranno le chiavi per l’apertura di moltissime porte. Fortuna e lavoro, amicizie e amori saranno per il Sagittario travolgenti.

Un consiglio? Il Sagittario questa volta non dovrà scappare, ma mettere a frutto quelli che sono gli obiettivi seri che ha nella testa.