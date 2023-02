Mamma muore per salvare la figlia da un cinghiale

In India, precisamente nel Chhattisgarh, una mamma di 45 anni ha salvato la figlia dall’aggressione di un cinghiale, morendo poco dopo a causa delle ferite. Le due si trovavano in un campo agricolo quando il fatto è avvenuto.

La donna, per salvare la sua bambina dall’animale, si è frapposta tra i due riuscendo ad uccidere l’animale. Purtroppo però la mamma non è riuscita a sopravvivere a causa delle gravi ferite riportate.

Le due si trovavano in un campo agricolo, vicino al villaggio di Teliyamar, con l’intento di raccogliere del terreno. Improvvisamente spunta l’animale che punta la piccola bambina di nome Rinki. Per evitare il peggio, la madre 45enne, Duvashiya Bai si è frapposta tra la piccola e l’animale selvatico, riuscendo ad abbatterlo nella colluttazione grazie ad un piccone.

Purtroppo però, a causa delle gravi ferite riportate, la donna non è riuscita a sopravvivere.

“Duvashiya ha affrontato l’animale con il piccone nel disperato tentativo di salvare la bambina”.

Ha affermato Ramnvias Dahayat, ufficiale della polizia di Pasan, aggiungendo poi che a causa delle ferite riportate non è però riuscita a sopravvivere.

La bambina di soli 11 anni, grazie all’operato della madre, è riuscita a rimanere illesa. Poco dopo l’accaduto il personale del gruppo forestale si è immediatamente recato sul luogo dell’incidente per recuperare il corpo e portarlo in un laboratorio per l’autopsia.

Alla famiglia della vittima, lo stato ha corrisposto una somma “di sollievo” pari a 2.800 euro.

Un gesto commovente quello fatto da Duvashiya Bai, simbolo di un istinto materno che va oltre qualsiasi sentimento di paura e che probabilmente può essere compreso a pieno solo da chi lo vive.

L’aggressione di un cinghiale

I cinghiali sono animali selvatici potenzialmente pericolosi, che sempre più spesso si incontrano anche nelle città. Sono molto diffusi anche nel nostro paese.

Per questo i possibili attacchi da parte di questi animali divengono sempre più comuni. Paolo Varuzza, un biologo specializzato in fauna selvatica ha spiegato che potenzialmente i cinghiali non sono animali pericolosi, ma che in alcune situazioni potrebbero divenire aggressivi, attaccando l’uomo.

In particolare le femmine, se ritengono di dover proteggere i loro piccoli possono facilmente attaccare. In ogni caso se si incontra questo tipo di animali è necessario mantenere la calma, far finta di nulla e soprattutto cercare di non mostrare mai tratti di timore o paura.

Anche perché l’attacco potrebbe essere potenzialmente letale.