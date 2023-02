Meloni a Schlein: “Mi aspetto un’opposizione durissima”

Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni è intervenuta nella trasmissione Cinque Minuti di Bruno Vespa, parlando di diversi temi.

In particolare, si è soffermata sulla tragedia dei migranti naufragati a largo delle coste calabresi, definendolo un dramma. Poi ha parlato del conflitto in Ucraina e ovviamente non non si è dimenticata di citare Elly Schlein, neovincitrice alla segreteria del Pd.

Giorgia Meloni sul naufragio a Crotone

Durante la trasmissione in onda su Rai 1, Cinque Minuti, condotta da Bruno Vespa, come ospite c’era stasera Giorgia Meloni che ha parlato molto di diverse tematiche attuali e importanti.

In primis, il discorso si è incentrato sulla problematica dei migranti, con particolare riferimento a quello che sta succedendo in Calabria, dove c’è stato un naufragio che ha provocato circa 60 morti, fra cui molti bambini. Fra le persone sopravvissute è stato fermato uno scafista.

La Meloni ha puntato il dito proprio verso le persone che lucrano sulla vita di chi cerca disperatamente di cambiare vita ed è disposto a tutto pur di fuggire e trovare fortuna altrove.

Subito molte personalità politiche sono intervenute dopo il naufragio affermando con fermezza che bisogna fermare le partenze, concetto sottolineato dall’ospite di Bruno Vespa:

“per affrontare il problema bisogna bloccare le partenze. bisogna agire in fretta e serve la collaborazione dell’europa, non solo a parole ma a fatti. ho inviato io stessa una lettera al consiglio europeo per chiedere che venga concretizzato ciò di cui abbiamo discusso all’ultimo consiglio”.

La premier ha anche ribadito chiaramente il suo cordoglio verso le persone che sono sopravvissute, molte delle quali hanno vagato per ore alla ricerca di un caro o un bambino che non trovavano più, probabilmente vittime dello schianto della barca di legno contro gli scogli.

Questa viaggiava in balia delle onde in condizioni proibitive e alle spalle di queste persone c’è chi ha lucrato. Mentre si indaga in questa direzione per addebitare eventuali responsabilità.

“questa tragedia non può lasciarci indifferente e ho sentito molte accuse al governo in merito”

in questo modo Giorgia Meloni si è riferita al decreto emesso per regolarizzare gli interventi in mare delle navi umanitarie delle Ong. Molti infatti hanno collegato la strage a questi cambiamenti, ovvero i migranti cercano vie di entrata alternative perché le solite sono molto complesse.

Più gente parte e più rischia la morte, questo il concetto espresso nell’intervento su Rai 1 ma sono stati toccati anche altri temi.

Gli altri argomenti: l’Ucraina e la vittoria di Elly Schlein

Impossibile non dedicare una parte del discorso alla guerra in Ucraina, anche qui la Meloni si è difesa da diverse accuse che riguardano l’invio di armi al Paese con i soldi che invece sono destinati alla comunità.

“assolutamente falso perché non spendiamo soldi per l’invio di armi, poiché già le abbiamo a disposizione”.

Ancora, la Meloni è stata accusata di incentivare la guerra poiché se non venissero più mandate armi, questa cesserebbe. In realtà ci sarebbe un’invasione che invece avvicinerebbe il confitto all’Italia e ci tiene la Meloni a ribadire con forza questo.

Ancora, sostiene che ciò che si sta facendo per aiutare il popolo martoriato riguarda anche i civili, infatti tutti vedono il marcio nelle azioni del governo ma nessuno dice che sono stati inviati i generatori elettrici per rimediare alla mancanza di corrente poiché c’è gente che rischia di morire di freddo.

“sono orgogliosa di guidare un’italia che aiuta e non si tira indietro, che sia unita inq uesto dramma mondiale”.

Proprio in merito all’unione ha anche avuto belle parole per la neo eletta alla segreteria del Pd, Elly Schlein, con cui ha affermato che le piacerebbe lavorare insieme per contrastare le problematiche importanti che accomunano tutti, come appunto la guerra e i migranti.

Poi, tornando sul lato politico ha concluso: