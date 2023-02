Dopo le polemiche di Fedez contro il programma “Fuori dal coro” e sul suo conduttore, Mario Giordano risponde alle sue parole, replicando alle accuse in diretta televisiva.

Le settimane post Sanremo si sono rivelate piene di polemiche, tra cui quella che riguarda Fedez contro “Fuori dal Coro”, il programma d’inchiesta di Rete 4 condotto da Mario Giordano.

Dopo giorni di silenzio, infatti, il rapper è apparso sui social qualche giorno fa per condividere il fatto che una giornalista del suddetto programma stava indagando sul suo orientamento sessuale, chiamando anche alcuni amici vicini al cantante. Ecco che ieri arriva la risposta del giornalista Giordano.

Mario Giordano risponde a Fedez

Le parole di Fedez sui social qualche giorno fa, dopo giorni di silenzio post Sanremo, sono state molto dure e forti contro il programma “Fuori dal coro”.

Tutto parte da un’ipotetica inchiesta che una giornalista del programma di Rete 4 avrebbe condotto sulla presunta omosessualità del cantante, come ha spiegato l’interessato con diverse stories.

Ha poi attaccato Mario Giordano, giornalista e conduttore del programma, che ha speso qualche parole durante l’apertura dell’ultima puntata di “Fuori dal coro”:

“L’altro giorno Fedez ci ha attaccato, accusandoci di una cosa che non esiste. Non indaghiamo sulle sue tendenze sessuali, non lo abbiamo mai pensato. Ci occupiamo dei problemi degli italiani, caro Fedez. Mi spiace se questo delude la sua vanità, non avremo servizi su di lei: mi dispiace”

Mario Giordano sugli attacchi alla sua voce

Dopo aver smentito la presenza di un’inchiesta con protagonista Fedez, Mario Giordano ha anche risposto agli attacchi del rapper sulla sua voce, rimarcando il fatto che per lui è stato in passato motivo di sofferenza.

Ecco le sue parole:

“Per quanto riguarda la voce, è un mio difetto fisico che in passato mi ha anche fatto a lungo soffrire. Mi stupisce che lei, il paladino dei diritti civili, il grande difensore della civiltà sul palco di Sanremo, si attacchi ai difetti fisici degli altri. Se ha qualcosa da dirmi, lo dica su quello che penso o dico. Non si attaccano le persone sui difetti fisici, soprattutto se si è campioni dei diritti civili, non le pare?”

Nei giorni scorsi anche Matteo Salvini si è schierato dalla parte del giornalista, rispondendo a Fedez tramite social.

Il leader della Lega, con un post su Instagram, ha difeso Giordano attaccando il rapper:

“Gente che invoca la libertà, parla di libertà, dice di difendere la libertà e poi insulta, deride, offende. Amicizia e solidarietà a Mario Giordano, gigante nel giornalismo e nella vita”

Anche Pierluigi Diaco, conduttore e giornalista televisivo, ha commentato l’atteggiamento di Fedez, definendolo volgare e provocatore, soprattutto in merito al bacio dato a Rosa Chemical sul palco di Sanremo.

A La Presse, infatti, ha detto:

“Che senso ha baciarsi in prima serata e inscenare un atto sessuale? Non è arte, quella è paraculagine acuta che, come tutte le cose fatte in cattiva fede, si trasforma in gratuita volgarità”