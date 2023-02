Tira fuori i cuscini obsoleti, 2 modi per utilizzarli di cui non te ne pentirai

By

Cuscini vecchi, sai come li puoi riutilizzare? Non darli subito via! Con queste due tecniche, realizzerai qualcosa di davvero straordinario per te.

Anche tu hai da parte dei cuscini obsoleti di cui vuoi sbarazzarti? Aspetta prima di farlo. Oggi ti presentiamo due tecniche per riutilizzarli: siamo sicuri che non ti pentirai di averli tenuti.

Riutilizzare gli scarti domestici in maniera intelligente

Si sta diffondendo sempre di più, in Europa e nel mondo, la tendenza dell’arte al fai da te ovvero di questa tecnica ricreativa che ti consente di non sbarazzarti degli scarti o oggetti domestici vecchi o destinati alla pattumiera, ma di riutilizzarli in maniera intelligente.

Sai che tutto ciò che hai a casa può ritornarti estremamente utile? E non soltanto per la tua abitazione ma anche per la tua persona. Semplicemente con un po’ di ingegno, di manualità e fantasia, puoi realizzare cose straordinarie.

Quante volte per esempio, hai buttato i classici rotoli vuoti di carta igienica? La prossima volta aspetta a farlo, possono anche essi ritornarti super utili. Per dire, potresti realizzare un simpaticissimo portapenne.

Anche i cuscini, di quelli vecchi che ormai hai tolto dal divano, possono essere riutilizzati. Che cosa ci puoi fare? Te lo diciamo immediatamente. Siamo sicuri che anche tu, con queste due tecniche, tornerai a dare loro vita nuova.

Come riutilizzare i vecchi cuscini

Tantissimi sono gli oggetti che ogni giorno buttiamo via perché vecchi o usurati. Pensa per esempio a quei cuscini che ora guardi attentamente e di cui vuoi sbarazzarti il prima possibile.

Aspetta prima di farlo. Ti diciamo che, anche se brutti o consumati, essi possono tornarti davvero utilissimi. A volte, e ne siamo consapevoli, ci stanchiamo di avere davanti agli occhi sempre gli stessi oggetti.

Soprattutto nel caso dell’arredamento, la decorazione o il cambiamento possono fare la differenza. Continua a leggere questo contributo per scoprire però come puoi riutilizzare dei vecchi cuscini: siamo sicuri che ci ringrazierai per il suggerimento davvero intelligente.

Iniziamo dal primo metodo. La prima cosa che devi fare è svuotare il tuo cuscino dalla spugna o dalla sua copertura interna – deve rimanere cioè soltanto la federa – e ai lati della stoffa, taglia due quadratini servendoti di un pezzo di cartone della dimensione opportuna come mostra.

Fatto questo, vai ora a tagliare il lato della cerniera sbarazzandoti di quest’ultima. Prendi ora un’altra federa e fai la medesima cosa realizzando tutti i tagli necessari. A questo punto, dovrai cucire con l’aiuto di una buona cucitrice o a mano se preferisci, gli angoli forati della tua stoffa.

Come puoi vedere, si verrà a creare una sorta di sacco. Adesso inserisci la prima federa nella seconda e allinea perfettamente i bordi. Ancora con l’aiuto di ago e filo o della macchina da cucire, sigillane le estremità.

A questo punto, sui 4 angoli, ritaglia un cerchietto e inserisci una bobina vuota tipo gli anellini che si trovano vicino le tende. Procurati poi una cintura inutilizzata o una striscia abbastanza lunga di cuoio o del materiale che preferisci e falla passare nei quattro fori precedentemente realizzati. Sigilla poi con l’aiuto della cucitrice. Che cosa viene fuori? Una stupenda borsa! Che idea carina è questa?

Passiamo ora al secondo metodo per riutilizzare i cuscini vecchi. Svuota sempre le federe, prendi una ciabatta e su di essa disegna la forma della soletta. Inizia poi a tagliarla con le forbici appropriate – te ne serviranno 2 – e sempre con la stoffa inutilizzata del nostro cuscino, taglia due mezze lune e sovrapponile alla soletta inizialmente ritagliata.

Con l’aiuto di una macchina da cucire, sigilla le estremità della mezza luna sulla soletta. Ora che cosa è venuto fuori? Due straordinarie pattine o ciabatte da poter utilizzare in casa. Puoi decorarle come preferisci, per esempio le puoi contornare con velluto o materiale resistente mentre le solette con materiale antiscivolo.

Hai visto come i cuscini vecchi possono ritornare super utilissimi? Prima di darli via, pensaci perché con un po’ di manualità puoi realizzare qualcosa di straordinario. Borsa e ciabatte con vecchi cuscini, ci avresti mai creduto?

Ecco come la tecnica del fai da te può tornare davvero super utile in tanti modi. Riutilizzare gli scarti domestici ti aiuta a dare nuova vita ai tuoi vecchi oggetti ma soprattutto a risparmiare anche qualche soldino.

Tu avevi mai pensato di riutilizzare le federe dei cuscini in questo modo? Dopo aver visto queste due tecniche siamo sicuri che ci penserai 100 volte prima di dare via i tuoi cuscini obsoleti: con poche e semplici mosse, puoi creare con le tue mani qualcosa di veramente incredibile e soprattutto di utilissimo.