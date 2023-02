Kenya, incendio al resort “Barracuda”: la fuga dei turisti

Grave incendio in Kenya, nella zona frequentata da molti turisti italiani. Ad andare in fiamme è stato il resort “Barracuda”. La situazione, non ancora del tutto sotto controllo, ha portato alla fuga di numerosi turisti.

In azione anche la Farnesina insieme all’ambasciata italiana a Nairobi, per capire cosa è successo e se ci sono delle vittime.

Kenya, incendio in un resort italiano

Un incendio in uno dei resort più famosi del Kenya, l’italiano “Barracuda” a Watamu. Il devastante incendio si è sviluppato proprio lungo le spiagge frequentate da turisti italiani e, ad andare distrutto, quasi nella sua totalità, è stato proprio questo resort.

Il fuggi fuggi generale ha messo in fuga tutti i clienti lì presenti che sono riusciti a mettere in salvo le loro cose, riuscendo poi a scappare in tempo. L’Ambasciata italiana a Nairobi, attraverso il consolato onorario di Malindi e in coordinamento con l’Unità di Crisi della Farnesina, sta cercando di capire cosa sia effettivamente successo e l’entità del danno.

Al momento non si registrano né morti né feriti. Stando alle notizie che pervengono dal sito “MalindiKenya.net”, punto di riferimento per tutti gli italiani che vivono o passano per lo Stato africano, l’incendio è scoppiato in tarda mattinata e si sarebbe propagato da un ristorante bar del centro della cittadina di Watamu. Le fiamme hanno, poi, lambito anche il resort “Barracuda” che è andato quasi completamente distrutto.

I clienti che erano presenti al suo interno sono riusciti, per fortuna, a mettere anche in salvo le loro cose e a, riuscire poi, a scappare. Tanti sono gli italiani in fuga e, per questo motivo, la Farnesina si è immediatamente attivata anche per fare la conta di eventuali danni o vittime che, come dicevamo, al momento non se ne registrano.

Quasi completamente distrutto il “Barracuda”. Turisti in fuga

A causa del forte vento, però, come riporta il sito, non è stato ancora possibile domare del tutto le fiamme che stanno aumentando di forza ed attaccando anche altre case lì vicino nella zona e, anche, dei ristoranti privati. Fra questi, ad aver subito ingenti danni, vi è anche il ristorante “Mapango”, all’interno del “Lily Palm Resort”.

Il sito “MalindiKenya.net” descrive che molti sono gli italiani in fuga, come anche altri turisti presenti all’interno del resort in fiamme. Quasi tutti sono riusciti a trovare ospitalità in altri hotel gestiti da loro connazionali.

A domare le fiamme che stanno lambendo diverse strutture, sono gli stessi dipendenti. Dall’altro lato la Polizia, allertata dall’assistente consolare Cavalli, è stata chiamata per arginare eventuali azioni di sciacallaggio che possono verificarsi in queste situazioni.

Stando sempre alle notizie riportate dal sito di riferimento degli italiani in Kenya, il resort “Barracuda” risulta quasi completamente distrutto e che sono molti, come dicevamo, i turisti che sono in fuga. Non si segnalano vittime. Nonostante tutto, però, l’Unità di Crisi della Farnesina sta seguendo attentamente l’evolversi della situazione.