Maria Giovanna Maglie, opinionista e giornalista, ha riferito di essere in ospedale da due mesi. Ecco le sue condizioni di salute.

La giornalista e opinionista, Maria Giovanna Maglie, è in ospedale da due mesi e lo ha comunicato in un post su Twitter, nel quale ha allegato anche un suo selfie con un suo libro. Non si conoscono le cause del suo malessere: sappiamo solo che è ricoverata in una struttura sanitaria.

Maria Giovanna Maglie in ospedale: “Fatemi gli auguri”

È ricoverata da due mesi in ospedale. Parliamo di Maria Giovanna Maglia, giornalista e opinionista. La 70enne ha twittato dall’ospedale in cui è ricoverata da sessanta giorni dalla struttura ospedaliera dalla quale ha scattato un selfie, con un suo libro, in cui ha chiesto a tutti di farle gli auguri.

Non si conoscono i motivi per cui la giornalista è ricovera in ospedale: pertanto non si sa, nello specifico, di cosa soffre la donna, anche se lo scorso ottobre ebbe un malore mentre era in televisione.

Da diverso tempo, la Maglie è assente dai suoi profili social e dalle diverse trasmissioni alle quali prendeva parte regolarmente. Nella foto che ha publicato su Twitter ha ripreso anche il suo ultimo libro che parla di Emanuela Orlandi.

Come lei stessa ha tenuto a precisare, è in ospedale in quanto si è sottoposta a vari “interventi chirurgici” nel corso dei due mesi di ricovero che l’hanno tenuta lontana dalla TV e dalle piattaforme di social media.

I suoi seguaci hanno messo tanti mi piace non appena hanno appreso delle sue condizioni di salute, dimostrandole, con commenti e cuori, il proprio sostegno, con tanti auguri di pronta guarigione.

Il malore in televisione

Maria Giovanna Maglie si sentì male quando era ospite di Nicola Porro nel programma Quarta Repubblica. Dopo l’accaduto la giornalista e opinionista aveva spiegato al pubblico che era stata sorpresa da un malore quando era in diretta. Nonostante ciò, è riuscita a superare il momento negativo che ha passato.

Non ha specificato le cause che hanno comportato il suo malore, ma in molti le hanno augurato di riprendersi presto e di tenere aggiornati tutti sul suo stato di salute, che non le ha permesso di avere contatto con il pubblico di lettori e con quello televisivo.

Non ci resta che augurarle una pronta guarigione e un ritorno in televisione nel breve tempo possibile.