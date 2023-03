Mare fuori 3 avrà un finale di stagione “diverso” su RaiDue?

C’è grande hype (montatura, per chi non è pratico dello slang giovanile) per il finale di Mare fuori 3, la fortunata serie tv targata Rai che racconta le vicende del carcere minorile di Napoli tra amori, amicizie e, ovviamente, i criminali. La terza stagione è già stata resa disponibile agli affezionati su Raiplay a partire dal 13 febbraio, ma solo oggi si concluderà anche in chiaro sul secondo canale della tv pubblica, e sul web da tempo circolano delle indiscrezioni sul fatto che su RaiDue ci verranno concessi due minuti in più, due minuti che potrebbero essere fondamentali per la quarta stagione, che il regista Ivan Silvestrini ha confermato ci sarà – e le riprese inizieranno a maggio.

In effetti, l’ultima scena della dodicesima puntata, quella che chiude la terza stagione di Mare fuori, ha lasciato tutti quelli che non hanno resistito a vederla direttamente in tv con il fiato sospeso. Messa davanti a una scelta dal padre, Don Salvatore, tra chi ama devotamente dalla nascita, ma l’ha anche inserita in un certo sistema, e il suo fidanzato “proibito”, Carmine Di Salvo, non si sa che fine abbia fatto la nuova protagonista femminile della serie, Rosa Ricci, alla stessa maniera non si è capito chi dei due uomini abbia avuto la peggio perché i titoli di coda sono arrivati proprio su uno sparo. Qualcosa di più sicuramente si saprà, resta solo da capire se l’attesa finirà oggi o se invece servirà l’inizio della quarta stagione per capire chi si è salvato e chi no.

Per i social, su RaiDue, Mare fuori 3 avrà un altro finale di stagione: è un delirio da fan o sarà davvero così?

Mare fuori, soprattutto grazie a Netflix, è diventata una delle serie italiane più di successo degli ultimi anni. Trasmessa per la prima volta nel 2020 su RaiDue, racconta le storie principalmente di Carmine Di Salvo, interpretato da Massimiliano Caiazzo, e di Filippo Ferrari, detto Chiattillo, interpretato da Nicolas Maupas, all’interno dell’immaginario Ipm di Napoli, ispirato al carcere minorile di Nisida, ed è andata in hype soprattutto dopo che Raiplay ne ha perso i diritti ed è finita sulla piattaforma streaming.

La terza stagione, però, le cui prime sei puntate sono state messe online il primo febbraio, e le seconde sei il 13, sono al momento ancora un’esclusiva della tv pubblica, la stessa che stasera, per il gran finale che verrà trasmesso sempre sulla seconda rete, potrebbe regalarci una sorpresa inaspettata.

Da tempo, infatti, circola nel web, e soprattutto sui social, l’idea che quello che abbiamo visto (per chi non ha saputo attendere settimana per settimana) su Raiplay non sia il vero finale di stagione, ma che ci siano 120 secondi in più in cui si potrebbe capire molto più di qualcosa di quello che è successo all’appuntamento tra il protagonista e la sua fidanzata, Rosa Ricci, interpretata da Maria Esposito, sorella di Ciro, morto nel finale della prima stagione proprio per opera di Carmine.

Tra le tante ipotesi che si leggono su internet, c’è soprattutto quella di un ritorno in grande stile di Giacomo Giorgio, l’attore che interpreta Ciro, appunto. Nella Piscina mirabilis, il sito archeologico romano che si trova a Bacoli, in cui Rosa e Carmine vengono raggiunti dal padre della ragazza, Don Salvatore, in combutta con la famiglia Di Salvo, da cui però il ragazzo si è distaccato, potrebbe apparire come un deja vu proprio il fratello della protagonista femminile della serie, che già si è visto in alcune scene con Edoardo, al secolo Matteo Paolillo.

La Rai, dal canto suo, non ha detto nulla sui due minuti aggiuntivi neanche sollecitata da una fan. E, tra l’altro, se anche ci fossero e non fossero dedicati alla love story tra Carmine e Rosa e al ritorno di Ciro? Anche questa potrebbe essere un’ipotesi. Dopo lo sparo – al seguito del quale non si sa chi abbia effettivamente perso la vita tra i due protagonisti e il padre della ragazza, che aveva raggiunto i ragazzi al loro appuntamento proprio per mettere la figlia di fronte a una scelta: o lui o il fidanzato -, infatti, è tornato in scena anche colui il quale, nel corso della seconda stagione, aveva preso in mano le redini dell’Ipm da Ciro.

Ancora nel letto d’ospedale, Edoardo si è svegliato e ci ha fatto capire che è fuori pericolo, e quindi sì, potrebbe essere lui il protagonista, anche perché la moglie Carmela Valestra, interpretata Giovanna Sannino, ha intuito qualcosa sull’attentato non riuscito al marito, e in cui c’entra, ancora, il capo del clan Ricci.

La quarta stagione si farà: Edoardo c’è, ma Carmine?

Insomma, c’è grande attesa, e servirà sintonizzarsi su RaiDue stasera per capire se bisognerà attendere ancora molto per capire cosa è successo, oppure no. Sicuramente Edoardo sarà uno dei protagonisti nel corso della quarta stagione, a cui gli attori inizieranno a lavorare da maggio, e che è stata confermata anche dal regista della serie, Ivan Silvestrini, in una foto sui social. Chissà poi se lo sarà anche Carmine.

I fan hanno fatto notare, infatti, che Caiazzo è impegnato al momento nella registrazione di un film Disney che potrebbe non finire in tempo per quando inizieranno le riprese di Mare fuori 4 – sempre negli stessi luoghi emblematici di Napoli -, e sono già in allerta. Sicuramente per gli sceneggiatori la coppia tra i due ragazzi è una delle migliori della serie, anche migliore di quella tra Chiattillo e Naditza, la ragazza rom interpretata da Valentina Romani.