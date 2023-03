Dramma a Perugia, torna a casa e trova la moglie morta

A Marsciano, in provincia di Perugia, un uomo è rincasato nell’abitazione che condivideva con la moglie, trovandola morta.

La Procura di Spoleto sta indagando sulla vicenda e ha disposto l’autopsia per il corpo della donna, che sembrerebbe essere morta per una grave ferita alla testa. La casa è stata posta sotto sequestro e al momento è chiaro che i primi sospetti si concentrano sul marito ma non è stato inserito nel registro degli indiziati perché ancora le indagini sono solo all’inizio e a parte le ipotesi degli inquirenti, non ci sono prove certe, anzi probabilmente potrebbe essere stato solo uno sfortunato incidente. Vediamo i dettagli di questo dramma avvenuto poche ore fa, sul quale la Procura ha aperto un fascicolo.

Donna trovata morta a Perugia

Siamo a Marsciano, grande centro abitato in provincia di Perugia che ieri è stato teatro di un evento drammatico. Un uomo è rincasato trovando la moglie morta, riversa a terra e con una evidente ferita alla testa.

La vittima è una pensionata di 70 anni e a dare l’allarme è stato appunto il marito nella serata di ieri, quando tornando a casa ha fatto la macabra scoperta. Erano le 23 quando l’uomo è rientrato nell’abitazione nella frazione di San Biagio della Valle e qui ha scoperto che la moglie giaceva a terra in cucina in una pozza di sangue, fuoriuscito dalla ferita.

Oltre ai Carabinieri sono stati avvisati subito anche i soccorritori del 118 ma purtroppo i sanitari non hanno potuto fare nulla per salvarla perché non era semplicemente priva di sensi come inizialmente aveva sperato il compagno ma era deceduta fra atroci dolori causati dal trauma.

Al momento dei fatti la donna era sola in casa e non è chiaro come sia avvenuto l’incidente.

I sospetti sul marito

Sono partite subito le indagini per capire l’esatta dinamica della vicenda, cosa molto difficile dal momento che l’uomo ha detto di non essere in casa al momento dei fatti.

Resta un grande giallo su cui forse solo il marito della vittima potrà chiarire alcuni dettagli ma è molto scioccato da tutto ciò e non riesce a spiegarsi come sia potuto accadere.

Ascoltato dai Carabinieri di Marsciano che hanno recintato la zona per gli accertamenti del caso, l’uomo non ha fornito particolari importanti.

Quindi per ora non è esclusa alcuna ipotesi ma la strada più battuta dagli inquirenti è quella dell’incidente domestico, infatti non ci sono segni di effrazione. L’anziana potrebbe essere caduta e aver sbattuto violentemente la testa prima di morire, ad ogni modo sarà l’autopsia a confermare se è stata questa la dinamica oppure il marito c’entra qualcosa e quindi ha raccontato il falso.

Tante le domande ancora senza risposta ma dagli elementi in possesso delle forze dell’ordine, potrebbe essere l’ennesimo caso di incidente domestico finito in tragedia. Probabilmente la donna non si è accorta di nulla e non è riuscita a chiamare i soccorsi, morendo da sola nella sua abitazione.