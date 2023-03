Grazie a questo trucco casa tua non smetterà di profumare: bastano 2 ingredienti

Con soli 2 ingredienti la casa non smetterà di profumare neanche per un secondo: da provare subito questo metodo particolare.

In un mondo come quello attuale tutto è oramai moderno e tecnologico, spesso infatti si ricorre ad una tipologia di prodotti non naturali per profumare la casa. Lo stesso errore viene fatto per ogni tipo di prodotto che si acquista, senza pensare alla loro composizione completamente chimica e non salutare. Gli esperti del pulito hanno voluto sperimentare alcuni metodi e svelare un segreto, perché con soli 2 ingredienti si potrà avere un ottimo profumo a poco costo.

Come far profumare sempre la nostra casa

Areare e pulire la casa è importante, così come usare solo prodotti naturali per avere gli ambienti completamente profumati. Il gusto personale è importante, ma usare i profumatori chimici non è assolutamente consigliato.

Per non inquinare l’ambiente e non spendere una fortuna, gli oli essenziali corrono in aiuto. Infatti, bastano solo pochissime gocce in un batuffolo di cotone per sprigionare un profumo buonissimo in tutta la casa.

Il consiglio è di preferire le note agrumate o soft, evitando le note decise che potrebbero essere forti e nauseanti.

Non è tutto, coloro che amano il profumo del caffè basterà lasciare andare l’aroma in giro per la casa durante la sua preparazione. Oppure, mettendo i chicchi dentro dei sacchettini di juta si potrà godere di questo fantastico profumo a lungo.

Per chi ama le note decise, l’incenso è un profumatore naturale così come le candele di profumazioni differenti. Se si desidera un profumatore duraturo e buono, gli esperti hanno messo a disposizione questo ottimo mix di ingredienti da provare subito.

2 ingredienti: il metodo degli esperti

Con l’incontro di alcuni ingredienti si può realizzare qualcosa di buonissimo per la casa, con un profumatore che aiuta a rendere gli ambienti freschi e con un aroma personalizzato. Ideale per ogni stagione dell’anno, questo profumatore naturale funge anche da repellente naturale.

Gli ingredienti sono:

Sale grosso;

Ammorbidente mezza tazza;

Alcol 1 cucchiaio;

Una manciata a piacere di chiodi di garofano;

Un recipiente meglio se in vetro.

Preparare questo profumatore naturale è facile, infatti basterà versare tutti gli ingredienti insieme nella ciotolina di vetro. Si parte con il sale grosso e poi si aggiunge l’ammorbidente, si mescola tutto e poi si aggiunge l’alcol. Mescolare ancora per 15 minuti o comunque sino a quando non si sarà ottenuta una miscela omogenea.

Aggiungere alcuni chiodi di garofano e mescolare, poi mettere i chiodi restanti sulla superficie della sostanza creata.

Il profumatore naturale è appena stato creato con un insieme di ingredienti che fanno la differenza. Il sale è ottimale per assorbire l’umidità e il cattivo odore, mentre l’ammorbidente conferisce un profumo buonissimo per tutta la casa. I chiodi di garofano rendono il profumatore attivo per almeno una settimana.

Una volta alla settimana, infatti, il profumatore è da cambiare creandolo nuovamente come sopra evidenziato.