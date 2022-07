Marcell Jacobs sta bene, inizia la sua avventura a Eugene!

Mancano ormai tre giorni al grande appuntamento di Eugene, dove Marcell Jacobs proverà a vincere la medaglia d’oro nelle batterie dei 100 metri. Dopo le noie fisiche delle ultime settimane il campione italiano è in gran forma e pronto per il Mondiale!



Dopo settimane di ansia e paura finalmente possiamo ufficializzare la partecipazione dell’azzurro Marcell Jacobs ai prossimi mondiali di Eugene dove cercherà di aggiungere un’altra medaglia alla sua straordinaria carriera.

Il Campione olimpico, dopo la vittoria ai campionati nazionali di Rieti, aveva accusato un fastidio muscolare a poche ore dall’appuntamento di Stoccolma, allarmando lo sport italiano e mettendo in forte dubbio la sua partecipazione al Mondiale.

Eugene, Marcell Jacobs ci sarà!

In un’intervista esclusiva rilasciata al Corriere della Sera, l’allenatore Paolo Camossi ha rassicurato tutti rivelando come Jacobs abbia superato tutti i fastidi muscolari e sia pronto per questa grande avventura.

Il campione olimpico partirà ovviamente con i favori del pronostico e cercherà di aggiungere al suo palmares un’altra importante medaglia nelle batterie dei 100 metri.

Marcell Jacobs è atteso in serata negli Stati Uniti dove raggiungerà il gruppo atleti e si unirà alla squadra insieme al Dottor Antonio La Torre ed al Capitano Gianmarco Tamberi.

Camossi ha parlato a cuore aperto sulle condizioni dell’azzurro affermando come il fastidio al gluteo sia totalmente scomparso nelle ultime settimane dando a Marcell Jacobs la possibilità di allenarsi al meglio in vista del Mondiale.

L‘allenatore ha inoltre dichiarato come il forfait di Stoccarda sia stato essenziale per preservare l’atleta che non ha mai messo in dubbio la propria partecipazione al grande evento di Eugene.

A poco meno di tre giorni dall’inizio del Mondiale e con la sicurezza dell’ottima stato di forma fisico di Jacobs, c’è dunque grande ottimismo da parte del team e di tutto lo sport italiano.

Marcell Jacobs rappresenta senza dubbio uno dei più grandi atleti degli ultimi anni e la sue ultime dichiarazioni lasciano trasparire una grande voglia ed un bell’entusiasmo in vista di un grande obiettivo.

Vincere è sempre difficile e bellissimo, farlo però dopo le difficoltà degli ultimi mesi e con una condizione fisica ritrovata solo nelle ultime settimane sarebbe qualcosa di ancor più commovente.

Lo sport italiano ora si affida a Jacobs che come al solito cercherà di scrivere altri record e portare a casa altre medaglie continuando ad arricchire la sua fantastica bacheca.