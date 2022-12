Mara Venier, avete visto la bellissima figlia? È uno spettacolo della natura | FOTO

By

Ecco chi è la bellissima figlia di Mara Venier di cui tanti non sapevano neppure l’esistenza. E’ stupenda e somiglia tutta a mamma Mara.

Continuate a leggere il nostro articolo per scoprire chi è la famosissima figlia della celebre conduttrice di Domenica In. Solo in pochi sapevano che fosse proprio lei.

Mara Venier: donna di successo e mamma

Avevate idea che Mara Venier avesse dei figli? Solo in pochi lo sapevano in realtà. Beh la celebre conduttrice tv ha una figlia, che oggi ha 54 anni.

In alcune interviste, la Venier ha parlato sia del periodo della sua gravidanza che del rapporto con la figlia.

Mara ha raccontato che ai suoi tempi sarebbe stato assurdo farsi fotografare con il pancione, a differenza di oggi, in cui le persone non fanno altro che chiedere servizi fotografici per immortalare il momento. Quelli della Venier erano altri tempi, perché parliamo degli anni 60.

Oltre che di quel periodo, nel corso degli anni la Venier ha commentato anche la sua relazione con la figlia, che ha vissuto momenti difficili. Come in tutte le famiglie, infatti, ci sono state delle grandi incomprensioni, che per fortuna si sono poi risolte.

Probabilmente anche a causa della giovane età, la Venier sarà stata una madre particolare e molto amica della figlia. E’ logico pensare, quindi, che tra le due vi siano stati dei battibecchi.

Per fortuna, però, oggi Mara e sua figlia hanno un rapporto meraviglioso, com’è stato confermato anche dalla giovane donna, che ha riferito che la madre sia per lei un vero e proprio punto di riferimento sempre presente.

Ma siete curiosi di scoprire il volto della figlia? Non vi resta che proseguire con la lettura del nostro articolo.

Chi è la figlia della conduttrice

La bellissima figlia di Mara Venier non è altri che Elisabetta Ferracini. Stiamo parlando di una figlia nata dalla relazione tra la conduttrice tv e l’attore Francesco Ferracini.

Quello tra la Venier e il Ferracini dovrebbe essere stato un matrimonio riparatore, avvenuto proprio a seguito della scoperta della gravidanza di Mara. Poco dopo le nozze, però, i due si sono separati prendendo strade diverse.

Dal Veneto, la Venier si sposta a Roma assieme alla figlia, che cresce lì dai 3 anni. Ed Elisabetta, che da sempre è rimasta dietro le quinte degli spettacoli della mamma, non ha potuto fare altrimenti che seguire le sue orme.

Nel 1991 ha debuttato come attrice nella serie tv Chiara e gli altri, mentre l’anno successivo ha preso parte a Italia chiamò.

La sua carriera come conduttrice è iniziata nel 1994 con Sanremo Giovani ed è proseguita con Solletico, lo Zecchino d’Oro, Tournée, Domenica in, Il nostro mondo, Terzo Tempo – Champions League, Quelli che il calcio, Vado a casa di Elisabetta e molto altro.

Ma, a parte il suo talento, avete notato la sua bellezza formidabile? Ve la mostriamo di seguito in uno scatto:

E voi vi aspettavate che la figlia di Mara Venier fosse così bella e soprattutto che le fosse così somigliante? Fateci sapere cosa ne pensate!