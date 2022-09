Manuel Vallicella: “Da morto mi vedranno sorridere”, la tremenda profezia prima di morire

By

Manuel Vallicella in un video sembra aver profetizzato la sua morte. Ecco le parole del ragazzo a Uomini e Donne.

Il 21 settembre, la redazione di Uomini e Donne, che aveva cominciato a mandare in onda su Canale 5 il giorno precedente la nuova edizione dello show non si sarebbe mai immaginati di svegliarsi e apprendere la tragica notizia.

Uno dei protagonisti della passata edizione del programma, Manuel Vallicella, è passato a miglior vita a soli 35 anni e il motivo del suo decesso è stato per suicidio come hanno scritto alcuni suoi amici sui loro profili di Instagram.

Manuel Vallicella e le parole che hanno presagito sulla sua morte

La notizia, che in poche ore ha fatto il giro del web ha colpito tutti i telespettatori in quanto Manuel, nonostante il suo aspetto pieno di tatuaggi è stato uno dei ragazzi che si sono presentati negli anni all’interno del programma più educati di sempre.

A tal punto che dopo aver corteggiato Ludovica Valli e non essere stato scelto, Maria De Filippi e i suoi autori hanno proposto a Manuel di prendere parte nuovamente al programma come tronista.

Il ragazzo ha accettato il nuovo ruolo decidendo però dopo qualche tempo di ritirarsi in quanto voleva tornare al suo lavoro e non si sentiva molto a suo agio sotto le telecamere non essendo propriamente il suo mondo.

Il suo volto e i suoi occhi hanno bucato lo schermo e in molti hanno trovato il suo aspetto molto comunicativo dato che Manuel aveva una sensibilità che riusciva ad esprimere con pochi gesti.

Dopo la sua scomparsa, sono cominciati ad apparire messaggi d’affetto da parte dei fan ma anche da parte di persone che lo hanno conosciuto all’interno del programma. Prima su tutte Ludovica Valli che nelle sue storie di Instagram ha voluto ricordarlo in modo particolare.

La ragazza, pubblicando delle immagini del loro percorso all’interno del programma ha scritto come dedica a Manuel di non dimenticarsi mai della sua timidezza e dei suoi occhi dolci e che conoscerlo è stato un onore e che rimarrà per sempre nel suo cuore.

Ad accodarsi alla Valli è stata anche la sorella dell’ex tronista, Beatrice, che ha scritto che continuerà sempre a mandarli degli abbracci affinché possano arrivare lassù dove Manuel si trova adesso.

Ai messaggi delle due ragazze si aggiunge anche quello di Gianni Sperti che ha ammesso che tutti quanti lo notavano per il suo aspetto fisico ma tutti quanti poi lo ricordavano per la sua bontà d’animo chiedendosi se parlando un po’ di più con lui avrebbe evitato questo finale.

Al termine della puntata del 21 settembre di Uomini e Donne, la redazione del programma e Maria De Filippi hanno voluto dedicare un ultimo saluto a Manuel omaggiandolo mandando in onda un filmato con una scritta di addio.

Il filmato del passato che fa venire i brividi

Il motivo per cui Vallicella ha deciso di porre fine alla sua vita sembra sia stato per via della depressione che stava vivendo e che è scaturita dopo la morte di sua madre, alla quale era molto affezionato, scomparsa nel 2019.

L’ex protagonista di Uomini e Donne, sembra non aver superato il lutto della donna che tanto amava a tal punto da decidere di raggiungerla ponendo vita alle sue sofferenze di punto in bianco.

Sui social, intanto, è apparso un video del periodo del trono di Ludovica Valli, dove Manuel, presentandosi all’interno del programma parla dei suoi tatuaggi presagendo la sua morte avvenuta qualche anno dopo.

I brividi nel riascoltare queste parole di Manuel#UOMINIEDONNE — Ginevra (@Ginevracasalin) SEPTEMBER 24, 2022

Mentre Maria De Filippi gli chiedeva il significato dei suoi tatuaggi, Tina gli ha chiesto perché aveva la scritta Game Over sul volto vicino agli occhi e Manuel ha risposto in un modo che risentendolo oggi fa davvero venire i brividi.

“Una volta morto mi piace sorridere anche sulla morte, mi vedono sulla bara i miei famigliari con scritto hai perso. Basta”

Rivendo oggi questo video, le parole di Manuel fanno un certo effetto oltre che molto commuovere per via della sua scomparsa.