Djokovic regola Tiafoe, sorpasso Team Europa

Un grande Novak Djokovic supera facilmente Frances Tiafoe e porta il Team Europa di nuovo in vantaggio in questa fantastica edizione della Laver Cup.

In serata lo stesso serbo sarà di nuovo impegnato nel doppio di fine giornata insieme a Matteo Berrettini



C’erano molti dubbi sulle condizioni fisiche di Novak Djokovic dopo circa 3 mesi di inattività, il serbo ha risposto alla grande sfoderando una prestazione di altissimo livello contro Frances Tiafoe.

Nole entra subito in campo determinato ed aggredisce l’americano che di fatto non riesce mai ad entrare effettivamente in partita.

Djokovic per una sera torna ingiocabile e supera l’americano con il netto risultato di 6-1,6-3, il Team Europa ora torna a comandare con il punteggio di 6-4 sul Team World.

Non avrà tempo di riposarsi Novak Djokovic che tra pochissimi minuti sarà di nuovo in campo per il doppio di fine giornata in coppia con Matteo Berrettini.

Evidenti passi indietro per Frances Tiafoe che dopo le ottime prestazioni degli ultimi mesi gioca una partita deludente finendo praticamente fin da subito nella morsa del fenomeno serbo.

Djokovic supera uno spento Tiafoe

Tra gli applausi di Roger Federer l’ex numero 1 al mondo Novak Djokovic strapazza l’americano Tiafoe al termine di una partita senza storia alla O2 Arena di Londra.

Il serbo dimostra una grandissima condizione fisica e inizia a comandare gli scambi fin dal primo 15 togliendo il tempo all’americano.

Finora il Team World è sempre riuscito a pareggiare nonostante le tante difficoltà, vedremo se lo stesso Djokovic insieme a Matteo Berrettini stasera riusciranno ad allungare il punteggio nel doppio contro De Minaur e Sock.

Nel complesso la superiorità della squadra di Borg continua a sembrare evidente, Djokovic e compagni però dovranno essere bravi a non deconcentrarsi e dar modo agli avversari di accorciare le distanze.

Tanti applausi per Novak Djokovic che abbraccia Roger Federer ed esulta insieme ai compagni di squadra per una vittoria fondamentale per la classifica.

Laver Cup di livello altissimo con i giocatori che si stanno esaltando regalando al pubblico inglese partite emozionanti e molto avvincenti.

La sfida disputata tra Berrettini ed Auger Aliassime è stata finora la più bella del torneo, l’atleta azzurro sta dimostrando per l’ennesima volta di avere tutti i mezzi per battere chiunque avendo raggiunto ormai un livello di tennis altissimo.

La squadra di Borg si affida a Djokovic e Berrettini per chiudere nel migliore dei modi il day 2.