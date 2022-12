Manovra, addio bonus 18enni: risorse dirottate su editoria e spettacolo

Nelle ultime ore sono emersi i lineamenti di quello che sarebbe l’orientamento definitivo del Governo.

Si va dal potenziamento del Fondo per il sostegno economico a favore dei lavoratori dello spettacolo al rafforzamento delle risorse da destinare agli operatori dell’editoria e delle librerie, passando per maggiori impegni per il Fondo per lo spettacolo dal vivo e per il sostegno alle attività di rievocazione storica de “La Girandola” di Roma.

Pd: “Inaudita abrogazione 18App”

Durissima la reazione del Pd alla decisione di abrogare 18App portata avanti dalla maggioranza in queste ore.

In una nota ufficiale e attraverso i suoi principali esponenti anche via Twitter, il Partito democratico ha condannato l’emendamento con cui si taglierebbero importanti risorse per i giovani a favore di editoria e spettacolo.

Una “condanna a morte” per la misura, sostiene il Pd, che avrebbe visto circa 500mila giovani fruitori all’anno.

È inaudito. Si vuole impedire la libertà e il desiderio dei giovani di accedere ai consumi culturali, si penalizza pesantemente anche l’industria culturale del Paese

Lo scrive il presidente dei senatori del Pd, Simona Malpezzi, secondo cui questa mossa del governo sottolineerebbe come l’esecutivo sia del tutto disinteressato nell’investire sui giovani e sulla loro crescita non solo professionale, ma anche culturale.

L’abolizione del bonus cultura che prevedeva un contributo di 500 euro per i giovani da spendere in teatri, cinema, libri e musei, secondo il deputato dem Nicola Zingaretti sarebbe parte di una “persecuzione” contro ragazzi e ragazze.