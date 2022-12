Sono state decise le date relative alle elezioni regionali che si terranno nel 2023. Sembra proprio che domenica 12 e lunedì 13 febbraio gli italiani saranno richiamati a votare. A quanto pare quindi nel Lazio, la prima regione ad iniziare con le votazioni nel 2023, si voterà domenica 12 e lunedì 13 febbraio. Tutto ciò è stato comunicato e confermato dal Presidente vicario Daniele Leodori. Bisogna però dire che non c’è ancora l’ufficialità, ma questa sembra più che un’ipotesi.

È tutto confermato e si inizia a votare dalla regione Lazio. Nella mattina di domenica 12 febbraio e lunedì 13 febbraio 2023, si potrà votare esprimendo la propria preferenza. Si sta perciò lavorando sulla data ufficiale di queste elezioni attese per questo nuovo anno. Vediamo ora gli orari i candidati delle elezioni regionali nel Lazio.

Date e orari elezioni regionali

Nulla è ancora ufficiale, ma ormai sembra che le date e gli orari relativi alle elezioni regionali Lazio 2023 siano state determinate. Probabilmente quindi gli orari di apertura dei seggi saranno dalle 7 alle 23 di domenica 12 febbraio e poi di nuovo dalle 7 alle 15 di lunedì 13 febbraio. Tutto è ancora ipotetico, ma sembra ormai che le date e gli orari siano stati scelti per permettere ai cittadini di votare.

Ci sono ancora delle perplessità anche per quanto riguarda le coalizioni. Il centro-destra infatti non ha ancora deciso il suo candidato presidente, ma al momento sembra che ci siano già dei favoriti. Francesco Rocca, attuale presidente nazionale della Croce Rossa Italiana e Chiaro Colossimo di Fratelli d’Italia, sembrano essere i più quotati.

Si aspetta dunque la conferma delle date, che molto probabilmente non saranno diverse da quelle già presentate.

I candidati delle elezioni 2023

Sembra che il centrodestra abbia ufficializzato al momento la candidatura di Alessio D’Amato, attuale assessore regionale della sanità. A sostenerlo ci saranno il Partito Democratico e il terzo Polo. Se per il centrodestra c’è una conferma, sono ancora da valutare le scelte dell’Alleanza sinistra-verdi.

Il movimento guidato da Giuseppe Conte, sembrerebbe attualmente favorevole a mettere in campo un proprio candidato, così da tentare la corsa in solitaria, ma ancora di ciò non vi è certezza. Sono quindi diversi i punti interrogativi in queste elezioni, ma solo il tempo potrà darci le risposte che cerchiamo. A breve infatti si dovrebbero confermare le date del 12 e del 13 febbraio per permettere ai romani di votare per queste elezioni regionali del 2023.

Le elezioni del 2017 nel Lazio

Quasi 6 anni fa, il Lazio riconferma come presidente della regione Nicola Zingaretti. Proprio in quell’anno registrò il 32,9% dei voti complessivi battendo i suoi avversari. Stefano Parisi Infatti del centrodestra registra il 31,2%, mentre Roberta Lombardi del Movimento 5 Stelle, si fermò a 27%. Vedremo adesso cosa succederà in queste nuove elezioni del 2023.