Maltempo in arrivo sull’Italia, rovesci e nevicate anche a bassa quota

Per la giornata di domani sono previsti nubifragi e piogge intense su diverse regioni dell’Italia centro-meridionale. Sulle Alpi nevicherà, anche a bassa quota.

Il freddo e il maltempo continueranno fino al primo week-end del mese di dicembre, quando le temperature dovrebbero salire di qualche grado rispetto alla media stagionale.

Freddo e neve in arrivo sull’Italia

In arrivo due perturbazioni sull’Italia, che porteranno gelo e neve anche a bassa quota. A darne notizia è Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.it. Già oggi, 27 novembre, sono in arrivo le prime correnti di aria fredda che porteranno piogge intense e vento. Per la mattinata di martedì 28 novembre sono previsti locali allagamenti su Calabria, Campania e Lazio. Sull’arco alpino è in arrivo la neve anche a bassa quota. Le temperature toccheranno picchi di freddo al di sotto della media stagionale.

Tra giovedì 30 novembre e venerdì 1 dicembre arriverà sulla penisola una seconda perturbazione, che porterà – anche in questo caso – piogge intense e rischio di neve a bassa quota. Nel primo week-end di dicembre dovrebbe la situazione dovrebbe assestarsi e le temperature dovrebbero salire di qualche grado rispetto alla media stagionale.

Le previsioni nel dettaglio

Lunedì 27: al nord cielo coperto e pioggia, al centro meteo in peggioramento, al sud piogge sparse.

Martedì 28: al nord ancora instabilità, al centro maltempo diffuso e al sud tempo instabile con precipitazioni sparse.

Mercoledì 29: al nord nevicate a bassa quota, al centro sereno, al sud nubi sparse.

Da giovedì 30 novembre in arrivo una nuova perturbazione, che – partendo dal nord – toccherà l’intero Paese nell’arco di 24/48 ore.