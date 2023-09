Forti piogge sparse in tutta Italia a fine settembre, mentre ad ottobre torna il caldo con l’anticiclone africano: miglioramenti nei prossimi giorni.

Inizio autunno ancora volatile nel nostro Paese. Il caldo africano che ha abbandonato il Sud a ridosso del weekend ha lasciato spazio a piogge sparse e temporali, mentre da Nord al Centro Italia la scorsa settimana è stata caratterizzata da forti acquazzoni. Milano, Genova, Roma e nella giornata di ieri anche Napoli sono state teatro di fortissime piogge e nubifragi, e il trend continuerà fino alla fine del mese. Poi ad ottobre, come previsto, dovrebbe tornare il sole e il bel tempo, grazie al ritorno dell’anticiclone africano.

Fine settembre con la pioggia: caldo pronto a tornare ad ottobre

Aria fredda in questo fine settembre sull’Italia, per la precisione sul Mediterraneo centrale, che ha portato a condizioni climatiche instabili e all’abbassamento repentino delle temperature. Un crollo termico era atteso per il weekend, ed è arrivato puntuale soprattutto al Centro-Sud dove le temperature sono scese dai 30 ai 20 gradi.

L’instabilità rimarrà tra medio Adriatico e le regioni del Sud, ma ci sarà un netto miglioramento nei prossimi gironi. Isolati temporali potrebbero colpire ancora l’estremo Sud e le Isole, ma il mese di settembre lascerà campo sul finale all’alta pressione tra Mediterraneo e centro Europa. Al Centro-Nord nei prossimi giorni le temperature torneranno a salire, anche di 5-6 gradi, e il sole dominerà la Penisola eccezion fatta per qualche acquazzone sparso.

Secondo quanto riferito dal Centro Meteo Italiano, riguardo i primi giorni di ottobre infatti, la matrice africana sui settori occidentali dell’Europa dovrebbe aumentare significativamente, fino a portare clima caldo e secco all’inizio del mese ma anche belle giornate fuori dal contesto tipico stagionale.

Le previsioni tra Nord e Sud per i prossimi gironi

Nel dettaglio, oggi al Nord il tempo sarà ancora instabile, ma in serata non sono previste variazioni rilevanti rispetto a quello che è stato l’andamento giornaliero ossia soleggiato sia al mattino che al pomeriggio. A Milano, dopo il weekend caratterizzato da forti acquazzoni, è tornato a splendere il sole, così come nel resto della regione.

Al Centro sulle regioni adriatiche nuvole e pioggia sia nelle ore diurne che in serata, con piogge isolate sulle coste dell’Abruzzo, mentre permane la stabilita sul settore Tirrenico. Nel corso della serata è previsto stasera un miglioramento generale. Diverso il discorso per il Sud e per le Isole. La mattinata è stata contraddistinta da forti piogge sia in Campania che nel resto delle regioni peninsulari. La Sicilia rimane ancora la regione più instabile, con piogge forti che hanno colpito l’estremo sud. Nelle ore del tardo pomeriggio e della serata però la situazione dovrebbe peggiore, con temporali previsti stavolta su Basilicata e Puglia. Si distingue la Sardegna, ancora con cieli sereni. Al Centro-Sud le temperature sono in lieve aumento rispetto al weekend, mentre in Sicilia le massime sono in forte calo.

Domani, al Nord, la mattinata sarà caratterizzata da cieli soleggiati tranne che per le Alpi orientali. Nel pomeriggio ancora sereno, così come asciutta dovrebbe essere la serata. Cieli sereni al mattino anche al Centro nella giornata di domani, o al massimo poco nuvolosi. Qualche variazione è attesa nel pomeriggio che potrebbe accogliere piogge sparse, mentre la sera tornerà il bel tempo. Sud e Isole ancora nuvolose e irregolari, con precipitazioni sia sulla Sardegna che sulla Sicilia meridionale. Nessuna variazione nel pomeriggio, con il tempo che migliorerà invece in serata.